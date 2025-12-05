Secondo quanto riferito su Youtube dall'opinionista Luca Gramellini, la Juventus e il suo amministratore delegato Damien Comolli potrebbero presentare il nuovo direttore sportivo a ridosso dell'apertura della sessione di mercato invernale di gennaio.

Gramellini: 'Comolli e la società possono annunciare la figura del nuovo ds a gennaio'

L'opinionista Luca Gramellini ha registrato un video sul proprio canale Youtube nel quale parla della Juventus e della figura mancante del direttore sportivo: "Ci hanno detto in tanti e molte volte che il ds era ormai una cosa fatta e che nella short list di Comolli erano presenti molti nomi tra i quali prevaleva quello di Marco Ottolini.

Sono passate però settimane e qualcuno si sta giustamente cominciando a fare delle domande sulla questione. La mia sensazione è che la Juventus, pur avendo pochi soldi e gli occhi del FFP addosso, e Comolli annunceranno l'ingresso del nuovo direttore sportivo a gennaio o comunque nei giorni appena precedenti all'inizio della sessione di mercato invernale. La cosa per me avrebbe un senso, perché si darebbe valore alla figura del ds qualora la società apportasse delle modifiche alla rosa. Certo, non aspettiamoci grandissime operazioni".

Sul ritorno di Bremer Gramellini ha aggiunto: "Il giocatore è riatletizato e si sta riallenando. E' vero, non sta lavorando ancora col gruppo ma da quello che filtra dalla prossima settimana potrebbe riunirsi ai suoi compagni.

Io al principio ero stato leggermente pessimista, sostenendo che Bremer sarebbe potuto rientrare in pianta stabile per il mese di gennaio ma credo che si possa accelerare e in questo senso non escludo di rivederlo in campo fra almeno un paio di settimane".

Gramellini, collegando il discorso Bremer a quello dell'allenatore della Juve, ha infine detto: "Ci aspettavamo tutti che Spalletti potesse dare un'impronta del suo gioco alla squadra sin dal principio, magari schierando proprio la difesa a quattro. Un cambiamento che sarebbe dovuto essere graduare e che non avrebbe dovuto stravolgere in maniera evidente il lavoro fatto da Tudor. Bremer potrebbe essere l'ago della bilancia per permettere all'allenatore da Certaldo di effettuare una reale modifica alla retroguardia".

Juve, più tardi arriva il ds, meno tempo avrà a disposizione

Se il discorso di Gramellini fila, va comunque sottolineato come il mercato difficilmente "aspetta".

Generalmente infatti i direttori sportivi trattano per intere settimane prima di giungere alla conclusione di un affare, un tempo che evidentemente il nuovo ds della Juventus non avrebbe a disposizione se dovesse essere nominato a inizio gennaio.