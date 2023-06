La Juventus non parteciperà alla UEFA Champions League la prossima stagione. La società bianconera subirà un impatto negativo sui ricavi di circa 120 milioni di euro. La penalizzazione di -10 punti in classifica a causa del caso plusvalenze, seguita dal patteggiamento nel processo sulle manovre stipendi, lascia ancora una minima speranza di qualificarsi per la prossima UEFA Europa League (anche se a 90 minuti dalla fine del campionato, non dipenderà solo dal risultato della Juventus, che si trova in ritardo rispetto a Roma e Atalanta), e una possibilità più concreta di accedere alla Conference League.

Tuttavia, nessuna delle due competizioni sarà in grado di compensare le perdite causate dall'uscita dalla competizione più prestigiosa, la Champions League. Di conseguenza, ci si aspetta un mercato importante anche dal punto di vista delle cessioni con la Juventus che dovrebbe ripartire da Fagioli, Danilo, Locatelli e Bremer.

La Juventus dovrebbe lasciar partire Rabiot, Di Maria e Paredes

Si deve anche considerare che l'UEFA dovrà ancora pronunciarsi su eventuali sanzioni e l'esclusione della Juventus dalle competizioni europee per una stagione rappresenta un rischio concreto. La direzione della squadra rimane invariata e diventerà più evidente con le uscite già programmate di Paredes (7 milioni), Rabiot (7), Di Maria (6) e Cuadrado (5).

Fatta eccezione per un possibile dialogo aperto con quest'ultimo (ma con uno stipendio diminuito), gli altri giocatori saranno probabilmente sostituiti da giovani che avranno un impatto finanziario inferiore, almeno nel breve termine. Sarà inoltre necessario sistemare i calciatori che torneranno dai prestiti e che non rientrano nei piani tecnici, come Arthur, McKennie, Zakaria e forse Kulusevski.

Il brasiliano potrebbe lasciare Torino in prestito, l'americano piace nel campionato tedesco, mentre per lo svizzero invece si è parlato di un interesse del Milan. Le ultime indiscrezioni di mercato invece parlano anche di un Tottenham che potrebbe valutare il riscatto del cartellino del centrocampista svedese se la Juventus dovesse accettare un'offerta intorno ai 30 milioni di euro e non vicina ai 40 milioni di euro

Potrebbero partire anche Vlahovic e Chiesa

Considerando che gli ingaggi dei giocatori in scadenza di contratto porteranno a un risparmio di circa 50 milioni di euro, diventa inevitabile pensare a una o più cessioni significative.

I principali candidati per una vendita sembrano essere Vlahovic o Chiesa: entrambi ambiti nel mercato estero, ma con potenziali benefici diversi in base alle esigenze della Juventus. La punta piace al Bayern Monaco, il centrocampista sarebbe seguito da diverse società inglesi.