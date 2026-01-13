Il calciomercato invernale ha ufficialmente aperto i battenti il 2 gennaio, ma l’impressione è che, più che iniziare, sia già entrato nel vivo.
Tra trattative avviate sotto traccia nelle settimane precedenti e contatti mai realmente interrotti durante la pausa natalizia, i club si sono fatti trovare pronti allo старт, dando subito segnali concreti. Le prime giornate hanno già portato movimenti significativi, sondaggi mirati e operazioni impostate con decisione, soprattutto tra le società chiamate a correggere organici incompleti o a rispondere a risultati inferiori alle aspettative.
In Serie A come nelle categorie inferiori, la parola d’ordine è una sola: intervenire subito. Dirigenti al lavoro, agenti iperattivi e allenatori in costante dialogo con le società stanno disegnando uno scenario dinamico, dove le novità non mancano e altre sono pronte a emergere. Prestiti, rescissioni, rientri anticipati e colpi low cost caratterizzano una finestra che si annuncia breve ma intensa, con l’obiettivo comune di cambiare il volto della stagione nella sua fase decisiva.
Calciomercato live: le trattative del 13 gennaio
- La Salernitana è forte su Cagnano dell’Avellino e tratta con la Virtus Entella per Cuppone
- Campobasso, dialoghi avviati con il Trapani per Emmanuele Salines. Il difensore classe 2000 ha totalizzato 11 presenze e una rete nel Girone C di Serie C in stagione
- Monopoli, primo contatto per Alessandro Galeandro, attaccante classe 2000 attualmente al Lecco.
- Bolsius, in uscita dal Sorrento, potrebbe rappresentare una concreta opportunità di mercato per il Campobasso, attualmente alla ricerca di un esterno d’attacco
- Casarano operazione conclusa per Francesco Grandolfo dal Trapani. Intesa raggiunta tra i club e accordo di un anno e mezzo per l’attaccante classe 1992.
- Pisa, mercato in piena attività. Dopo Durosinmi, è in arrivo anche Rosen Bozhinov. Il difensore classe 2005 dell’Anversa è atteso domani in Italia: prima tappa a Bologna per le visite mediche all’Isokinetic, poi il trasferimento a Pisa per la firma. Operazione già ben indirizzata sulla base di 5 milioni più bonus, con accordo fino al 2030.
- Trattativa flash, Oumar Ngom è a Lecce: oggi le visite mediche. Fatta per il giovane centrocampista
- Triestina, in chiusura l’operazione per Borna Knezovic.
- Pisa, nelle ultime ore è emersa anche una pista estera. Dalla Turchia si parla di un possibile interesse per Başar Önal, esterno sinistro classe 2004 attualmente in forza al NEC Nijmegen in Olanda.
- Union Brescia, si avvicina l’arrivo di Marras. Per Lescano trattativai in stallo
- Cremonese, chieste informazioni per Martin Palumbo, centrocampista dell'Avellino
- UFFICIALE! Virtus Entella: definito il trasferimento di Luigi Cuppone dall'Audace Cerignola