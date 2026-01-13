Il calciomercato invernale ha ufficialmente aperto i battenti il 2 gennaio, ma l’impressione è che, più che iniziare, sia già entrato nel vivo.

Tra trattative avviate sotto traccia nelle settimane precedenti e contatti mai realmente interrotti durante la pausa natalizia, i club si sono fatti trovare pronti allo старт, dando subito segnali concreti. Le prime giornate hanno già portato movimenti significativi, sondaggi mirati e operazioni impostate con decisione, soprattutto tra le società chiamate a correggere organici incompleti o a rispondere a risultati inferiori alle aspettative.

In Serie A come nelle categorie inferiori, la parola d’ordine è una sola: intervenire subito. Dirigenti al lavoro, agenti iperattivi e allenatori in costante dialogo con le società stanno disegnando uno scenario dinamico, dove le novità non mancano e altre sono pronte a emergere. Prestiti, rescissioni, rientri anticipati e colpi low cost caratterizzano una finestra che si annuncia breve ma intensa, con l’obiettivo comune di cambiare il volto della stagione nella sua fase decisiva.

Calciomercato live: le trattative del 13 gennaio