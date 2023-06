Finale di Champions League e mercato, l'Inter si avvia verso un inizio estate di fuoco. Simone Inzaghi, sul campo, prepara l'ultima di campionato, con ampio turnover, e guarda da vicino i suoi per capire chi potrà essere titolare contro il Manchester City il 10 giugno. Nel frattempo, la squadra mercato si muove per cercare le pedine giuste per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. La difesa è il reparto in cui di sicuro qualcosa si muoverà visto che Skriniar è promesso sposo del Paris Saint Germain e lascerà Milano dopo la fine del suo contratto prevista per giugno.

Calciomercato Inter, accelerata per Chalobah

Tanti sono i nomi sul taccuino per la sostituzione del gigante ex Sampdoria, si tratta con Pavard e Nacho, il primo a prezzo di saldo dopo il "no" al rinnovo con il Bayern Monaco e il secondo che sembra essere pronto a dire addio al Real Madrid a parametro zero. In Inghilterra, però, aggiungono un ritorno di fiamma importante per Chalobah del Chelsea, già sondato nelle ultime sessione di mercato da Marotta.

Il giocatore è stato titolare fisso nel ciclo Lampard mentre in precedenza non aveva avuto molta fortuna. Dalla prossima estate sulla panchina dei blues siederà Mauricio Pochettino che dovrà per prima cosa sfoltire una rosa extralarge. Chalobah potrebbe così finire sul mercato e in Inghilterra spiegano che l'Inter avrebbe ripreso contatti giornalieri con il giocatore per provare a portarlo a Milano.

Il calciatore vorrebbe trovare spazio nella prossima stagione in modo da poter restare nel giro della Nazionale in vista dell'Europeo del 2024, inoltre, per caratteristiche, sarebbe perfetto per Inzaghi: dotato di gran fisico, è stato impiegato anche a centrocampo per la sua mobilità, infine ha già giocato con la difesa a tre sia con Tuchel che con Potter.

Le ultime su Acerbi

Il sostituto di Skriniar è una necessità, ma in questi giorni dovrà essere anche deciso il futuro di Acerbi, uno dei fedelissimi di Inzaghi diventato centrale nel progetto Inter nella seconda parte di stagione. La situazione del giocatore al momento è in bilico, essendo in prestito dalla Lazio con diritto di riscatto fissato a quattro milioni di euro.

Bisognerà capire se i nerazzurri vorranno pagare l'intera cifra oppure se proveranno ad abbassarla.

Il suo agente Federico Pastorello ha parlato chiaro: "Non c'è un progetto tecnico della Lazio su Acerbi, la volontà del giocatore è quella di rimanere all'Inter". Due delle tre parti sono d'accordo, ora bisognerà cercare l'intesa con Lotito. Farà sicuramente parte della rosa dei nerazzurri la prossima stagione Alessandro Bastoni, il giovane mancino azzurro in costante crescita è ormai prossimo al rinnovo di contratto che dovrebbe essere annunciato ufficialmente dopo la finale di Champions League.