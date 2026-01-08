Il mercato dell’Inter entra in una fase calda e, dopo il mancato ritorno di João Cancelo, i dirigenti nerazzurri hanno individuato un nuovo profilo per rinforzare la corsia destra. Il nome che sta guadagnando terreno è quello di Dodô, esterno brasiliano della Fiorentina, oggi in cima alla lista delle preferenze del club milanese.

Il mercato è ancora lungo, ma una cosa è chiara: l’Inter non vuole farsi trovare impreparata. La fascia destra resta una priorità e Dodô rappresenta oggi una pista concreta, forse la più percorribile, in un intreccio che potrebbe presto accendersi con sviluppi decisivi.

Dodô al posto di Cancelo per l'Inter

L'Inter pensa a Dodô per rinforzarsi sulla fascia destra visto che è impensabile che possa restare solamente con Luis Henrique fino ad inizio marzo, quando dovrebbe poi rientrare Denzel Dumfries. I nerazzurri hanno corteggiato a lungo Joao Cancelo [VIDEO], ma alla fine il portoghese ha detto di no. Il motivo? Il giocatore ha preferito il Barcellona, squadra del suo cuore. Non c'è ancora l'ufficialità ma ormai la trattativa sembra in dirittura d'arrivo.

La situazione contrattuale del giocatore viola rappresenta un fattore chiave: i dialoghi per il rinnovo si sarebbero arenati e, in casa Fiorentina, nessuno viene più considerato davvero intoccabile. Un contesto che l’Inter osserva con attenzione, pronta a inserirsi con una proposta strutturata che potrebbe non prevedere solo il classico esborso economico.

La trattativa con la Fiorentina

L’idea che prende forma è quella di uno scambio tra le due società, formula che consentirebbe a Inter e Fiorentina di limitare i rischi. Sul tavolo ci sono due nomi. Il primo è Stefan De Vrij, difensore di grande esperienza che a Firenze potrebbe ritrovare continuità e centralità, elementi fondamentali anche in ottica grandi appuntamenti internazionali, valutato intorno ai 3-4 milioni di euro.

Il secondo profilo è quello di Kristjan Asllani, centrocampista in cerca di rilancio dopo mesi complicati e una stagione non brillante. L'albanese, infatti, tornerà dal prestito al Torino ma non resterà in nerazzurro, con il club meneghino che punta alla cessione a titolo definitivo e l'inserimento in questa operazione sembra essere la soluzione ideale, con una valutazione intorno ai 10 milioni di euro.

Dodô, dal canto suo, resta un profilo apprezzato per spinta, velocità e capacità di incidere sulla fascia, caratteristiche che si sposano bene con il sistema di gioco dell’Inter. Nelle ultime settimane l’attenzione attorno al brasiliano era stata catturata anche da piste estere, ma lo scenario sembra ora cambiato. A Firenze cresce la sensazione che i nerazzurri possano farsi avanti a breve con una proposta concreta.