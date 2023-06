Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Juventus sta lavorando al dopo Cuadrado, prendendo in considerazione due nomi per la fascia destra. Questi due giocatori sembrano interessare molto la società bianconera in previsione della prossima stagione.

I nomi sono quelli di Wilfried Singo del Torino e di Emil Holm dello Spezia. Entrambi sono giovani e sembrano attirare l'attenzione dei dirigenti della Continassa.

La Juventus potrebbe acquistare Holm o Singo

Il giocatore Wilfried Singo in particolare non dovrebbe fare molta strada per arrivare alla Continassa essendo attualmente un giocatore del Torino.

La Juventus potrebbe cercare di effettuare un altro rinforzo simile a quello di Bremer. A differenza del brasiliano il suo prezzo sarebbe vantaggioso considerando che il giocatore ivoriano è in scadenza di contratto a giugno 2024. Con un’offerta da circa 10 milioni di euro potrebbe lasciare il Torino.

Singo sarebbe ideale nell’eventualità in cui la Juventus dovesse giocare con il centrocampo a cinque in quanto il giocatore garantirebbe copertura e supporto al settore avanzato. Caratteristiche tecniche simili ha il nazionale svedese, che ha una valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro.

Si lavora per rinforzare anche la fascia sinistra

La Juventus dovrà acquistare probabilmente anche un giocatore per la fascia sinistra.

Uno dei giocatori che piacciono alla Juventus è Fabiano Parisi. Non sarà facile il suo acquisto non solo perché ci sono altre società interessate ma anche perché la sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro e la società toscana non accetterebbe eventuali contropartite tecniche.

Altro giocatore seguito dalla società bianconera è Carlos Augusto, in scadenza di contratto con il Monza a giugno 2024 e che ha una valutazione di mercato simile a quella dell'italiano.

I buoni rapporti professionali fra Monza e Juventus potrebbero agevolare l'approdo del brasiliano nella società bianconera.

Il mercato della Juventus

La Juventus starebbe valutando l'acquisto di un centrocampista, che si aggiungerebbe a Nicolò Rovella, che ritornerà alla Continassa dopo il prestito al Monza in questa stagione.

Fra i giocatori valutati dalla società bianconera ci sarebbero Davide Frattesi del Sassuolo, che ha un prezzo di mercato di circa 40 milioni di euro, e Sergej Milinkovic-Savic, che potrebbe lasciare la società bianconera per circa 25 milioni di euro più l'inserimento di una contropartita tecnica gradita alla società laziale come Pellegrini.