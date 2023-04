Romelu Lukaku si sta piano piano riprendendo l'Inter. Il belga nella partita di Empoli è tornato ad essere il trascinatore della squadra, ha ritrovato la forma migliore e adesso è pronto a questo importante finale di stagione dei nerazzurri. Ci sono i due percorsi nelle coppe da portare avanti e poi c'è un campionato che deve essere chiuso almeno al quarto posto per non essere considerato fallimentare. Simone Inzaghi punta forte sul belga, ha sempre speso parole dolci per lui anche nel momento buio degli infortuni, della forma che non arrivava mai e dei tanti gol sbagliati.

L'Inter e Lukaku ancora insieme?

L'attaccante quando è in forma fa la differenza soprattutto in Italia, lo aveva già dimostrato con Conte, ed è per questo che l'Inter lo ha riportato a casa la scorsa stagione, spinta anche dalla grande voglia di Lukaku. Il giocatore ha sempre voluto tornare e resterebbe anche l'anno prossimo secondo alcune indiscrezioni, anche perché al Chelsea, club proprietario del suo cartellino ha vissuto una delle annate peggiori della sua carriera. La sua grande voglia e la ritrovata forma potrebbero convincere Marotta a tentare di trattenerlo a Milano anche la prossima stagione, ma non alle condizioni attuali. Il prestito concordato con i londinesi la scorsa estate è costato 20 milioni, compreso l'ingaggio.

Troppi per l'Inter attuale che sul piatto nei colloqui con i blues ora metterebbe solo un prestito "secco", niente diritto di riscatto quindi e un esborso minore.

Cosa farà il Chelsea con Lukaku?

La palla a questo punto passerebbe in mano al Chelsea che però è una polveriera. Gli oltre 600 milioni spesi nelle ultime due finestre di mercato non hanno portato risultati con i blues che hanno cambiato tre allenatori (Tuchel, Potter e Lampard) senza riuscire mai a invertire la rotta di un'annata in cui in Premier latitano a metà classifica senza più obiettivi.

A Londra è aperta la ricerca di un nuovo allenatore, l'idea Nagelsmann è ormai tramontata e quella Pochettino starebbe prendendo corpo, con l'argentino che potrebbe anche pensare di riportare in Inghilterra Lukaku, ma solo se il giocatore sarà estremamente convinto, altrimenti cercherà altrove il suo centravanti.

Poi ci sarà da capire cosa succederà in casa Inter con Simone Inzaghi che per tenersi stretta la panchina dovrà arrivare in finale di Champions League o chiudere il campionato almeno al quarto posto.

Se dovesse farcela probabilmente accetterebbe le mosse dell'Inter per cercare di trattenere Lukaku [VIDEO], ma se invece l'Inter dovesse cambiare allenatore dovrà poi confrontarsi con il nuovo tecnico anche sul futuro di Big Rom.