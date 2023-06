Robin Gosens sembra sul punto di trasferirsi in Bundesliga, e l'Inter ne avrebbe già individuato il sostituto in Carlos Augusto. L'esterno sinistro ex Atalanta sarebbe finito nel mirino dell'Union Berlino che, dopo il quarto posto di questa stagione nel campionato tedesco, ha intenzione di allestire una rosa ancor più competitiva in vista della partecipazione alla prossima Champions League.

L'Inter non avrebbe però intenzione di svendere Gosens: costato circa 25 milioni di euro nel gennaio del 2022, la società milanese vorrebbe una cifra simile per venderlo e sembra che finora l'Union Berlino possa arrivare ad un massimo di 20 milioni.

Qualora le parti dovessero trovare l'intesa, con la partenza dell'esterno mancino tedesco i nerazzurri potrebbero virare su Carlos Augusto.

Il brasiliano potrebbe così diventare la principale alternativa sulla sinistra a Federico Dimarco. Reduce da una prima stagione in Serie A convincente, con 29 presenze e 6 reti, il 24enne sudamericano sarebbe in predicato di diventare uno dei protagonisti del Calciomercato, seguito tra le altre anche dalla Juventus. Tuttavia, pare che l'Inter sia leggermente in vantaggio sugli storici rivali bianconeri perché potrebbe giocarsi la "carta" Stefano Sensi per convincere il Monza a cederle Carlos Augusto.

L'Inter potrebbe sbloccare l'operazione Carlos Augusto con Sensi

Stefano Sensi nella stagione 2022-2023 ha giocato al Monza in prestito dall'Inter. Il centrocampista marchigiano (al netto degli infortuni) è riuscito a trovare una certa continuità in Brianza, ottenendo spesso una maglia da titolare nella formazione guidata da Raffaele Palladino.

Nelle prossime settimane rientrerà a Milano, ma non dovrebbe essere confermato nell'organico interista.

Di conseguenza, in Viale della Liberazione starebbero pensando proprio a Sensi come "jolly" da giocarsi per mettere le mani su Carlos Augusto. Il Monza valuta il 24enne brasiliano tra i 20-25 milioni di euro, una somma troppo alta per l'Inter, nonostante l'interesse per l'esterno sinistro verdeoro.

Tuttavia, se il club dell'amministratore delegato Galliani dovesse aprire ad un ritorno di Sensi, allora la situazione potrebbe cambiare.

In questo modo, infatti, con l'inserimento di Sensi quale contropartita tecnica, si andrebbe a ridurre la somma cash da versare da parte dell'Inter nelle casse del Monza. Questa prospettiva al momento vedrebbe i nerazzurri in vantaggio sulla Juventus nella corsa a Carlos Augusto. Non a caso, pare che i bianconeri abbiano virato per la fascia mancina su Fabiano Parisi dell'Empoli.

Ribadiamo però che, qualsiasi discorso per Carlos Augusto, verrebbe concretamente aperto dall'Inter solo in caso di cessione di Robin Gosens.