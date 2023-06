La Juventus si interroga sul futuro di Dusan Vlahovic. L'attaccante bianconero è uno degli obiettivi di mercato di diversi top club europei che sono alla ricerca di un grande attaccante. In particolare, Vlahovic è nel mirino del Chelsea che con l'eventuale cessione di Havertz all'Arsenal potrebbe virare fortemente sul bomber della Vecchia Signora.

Juve, possibile scambio Casadei-Vlahovic

La Juventus prenderebbe in considerazione solo offerta da 80-90 milioni di euro per cedere Vlahovic. Il Chelsea sarebbe pronto ad inserire delle contropartite tecniche per abbassare la parte cash, delle contropartite che in questo momento non sono gradite al club bianconero.

La Vecchia Signora è invece molto interessata a Cesare Casadei, talentuoso centrocampista italiano passato dall'Inter proprio ai Blues per una cifra attorno ai 15 milioni di euro. La Juve vorrebbe inserirlo nell'eventuale trattativa per Vlahovic, così da poter puntellare la mediana che potrebbe salutare Adrien Rabiot che non ha ancora deciso di continuare la propria esperienza in quel di Torino.

Difficile che il Chelsea possa inserire il talentuoso centrocampista classe 2003 nell'affare, vista la volontà di puntare su di lui soprattutto dopo il grande Europeo Under 20.

Intanto in attesa di scoprire il futuro di Vlahovic, la Juventus lavora per l'acquisto definitivo di Milik dal Marisiglia. La trattativa potrebbe sbloccarsi sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato attorno ai 7 milioni di euro.

Juve, pressing per Castagne

La Juventus prepara una vera e propria rivoluzione sulle corsie esterne vista la possibile partenza di alcuni senatori come Juan Cuadrado ed Alex Sandro.

Per la corsia destra, il club bianconero sarebbe in pressing su Timothy Castagne, esterno belga del Leicester che ha già militato in Serie A con la maglia dell'Atalanta.

La Vecchia Signora sarebbe alla ricerca di un accordo con le Foxes che chiedono 15 milioni di euro per cedere il giocatore. I bianconeri però potrebbero decidere di offrire qualcosa in meno, vista la retrocessione del club inglese avvenuta in questa stagione. Oltre Castagne, la Juve tiene sotto osservazione anche il profilo di Lucas Vazquez che potrebbe lasciare il Real Madrid.

Difficile la pista che porta a Singo che nonostante il contratto in scadenza nel 2024 viene valutato 15 milioni di euro dal Torino.

Infine, per la fascia sinistra la Vecchia Signora sarebbe in pressing su Fabiano Parisi dell'Empoli che si è confermato con ottime prestazioni al club friulano. L'Empoli chiede almeno 20 milioni di euro per il talentuoso terzino.