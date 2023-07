La caccia a Romelu Lukaku è aperta, per il Chelsea non c'è speranza di trattenerlo: l'annata 2021-2022 trascorsa a Stamford Bridge è stata la peggiore della sua carriera e ha convinto il giocatore a non ritentare l'avventura in Premier League.

Il nuovo Chelsea, targato Pochettino, lo aspetterebbe anche in ritiro il 12 luglio, primo giorno di lavoro, ma il calciatore non vorrebbe nemmeno più passare da Londra e spingerebbe per tornare in Italia, all'Inter più precisamente.

Niente Juve per Lukaku

In questi giorni sono circolate parecchie voci di mercato che lo hanno accostato alla Juventus, in un possibile scambio con Vlahovic, oppure semplicemente come eventuale sostituto se il serbo dovesse partire per altri lidi (ci sarebbe sempre il Bayern Monaco interessato).

I rumors hanno raccontato anche di un primo approccio dei bianconeri con il Chelsea ma gli ultimissimi aggiornamenti rivelano che Lukaku e il suo avvocato non avrebbero mai avuto contatti con la Juventus. La pista quindi è fredda, anzi freddissima perché lo stesso calciatore non avrebbe nessuna intenzione di trasferirsi a Torino.

Lukaku si gioca la carta stipendio per tornare all'Inter

Vuole solo l'Inter Lukaku, lo si era capito fin dalle prime battute del mercato e ora che i nerazzurri, grazie ai soldi della cessione di Onana, sempre più vicino al Manchester United, possono iniziare la trattativa con il Chelsea, Big Rom ha deciso di metterci anche del suo a livello economico. Il centravanti sarebbe infatti disposto ad abbassarsi l'ingaggio rispetto alla scorsa stagione passando da 8,5 a 7,5 milioni, più o meno quanto guadagnava nelle due stagioni giocate in nerazzurro con Conte, una delle quali culminata con lo Scudetto.

I vice campioni d'Europa dal canto loro gli farebbero un contratto da 4 anni.

Un passo deciso per tornare, che aiuterebbe l'Inter a mantenere sotto controllo i conti e che sarebbe utile anche in vista dell'affare con i blues che nel frattempo avrebbero alzato il prezzo del cartellino del giocatore a 45 milioni. La prima offerta di Marotta di 25 milioni sarebbe così stata rispedita al mittente con un secco "no", ma la trattativa proseguirà con i dirigenti del club italiano che grazie ai bonus potrebbero arrivare fino a 40 milioni di euro per il cartellino del bomber avvicinandosi così, e non poco, alle richieste dei londinesi.

L'ora dell'assalto finale sta per arrivare, l'Inter vuole Lukaku e Lukaku vuole l'Inter, con queste premesse sembra difficile che l'affare possa saltare, anche su sponda Chelsea ne sarebbero convinti dato che starebbero cercando un nuovo centravanti da mettere a disposizione di Pochettino.