Secondo le ultime notizie, l'Inter avrebbe contattato i dirigenti del Chelsea comunicandogli di volersi ritirare dalla corsa per Romelu Lukaku. Ora, per il centravanti belga potrebbe farsi avanti la Juventus ma prima i bianconeri dovrebbero vendere Dusan Vlahovic. L'Inter in tutto questo starebbe cominciando ad osservare altri nomi per l'attacco e tra questi ci sarebbero Alvaro Morata dell'Atletico Madrid, Mehdi Taremi del Porto e Folarin Jerry Balogun dell'Arsenal.

L'Inter si ritira dalla corsa per Lukaku, la Juventus potrebbe vendere Vlahovic e lanciare l'assalto definitivo al belga

L'Inter avrebbe deciso di tirarsi indietro dalla trattativa per Romelu Lukaku: a renderlo noto è stato nelle scorse ore il Corriere dello Sport, che in un articolo spiega come la formazione nerazzurra, infastidita dal dialogo intercorso tra l'avvocato del belga e la Juventus, avrebbe dunque contattato i dirigenti del Chelsea per informarli di voler abbandonare definitivamente la pista che portava al classe '93. Tutto questo, potrebbe agevolare proprio la formazione piemontese che nella persona di Cristiano Giuntoli, dovrebbe prima cedere un pezzo grosso per monetizzare. Il nome per questo scopo sarebbe quello di Dusan Vlahovic: il centravanti serbo piacerebbe al PSG, che in lui vedrebbe un possibile sostituto di Kylian Mbappé qualora il francese andasse al Real Madrid.

Se la trattativa fra i parigini e la Juve dovesse dunque prendere una forma concreta ed andare a buon fine nel giro di pochi giorni, allora il club bianconero avrebbe a disposizione un tesoretto da almeno 70 milioni di euro da poter reinvestire in Lukaku. Il Chelsea in tutto questo valuterebbe l'attaccante belga circa 45 milioni di euro.

Inter, le alternative all'attacco per Lukaku non mancherebbero: da Morata a Taremi fino a Balogun

L'Inter, che avrebbe lasciato definitivamente la pista per Lukaku, ora potrebbe tuffarsi nuovamente nel Calciomercato per trovare delle alternative in attacco e secondo Sky Sport, i nomi osservati dall'ad Giuseppe Marotta sarebbero tre, Alvaro Morata, Folarin Jerry Balogun e Mehdi Taremi.

Per quanto concerne Morata, lo spagnolo apparirebbe in uscita dall'Atletico Madrid ma resterebbe da chiarire la cifra della clausola rescissoria inserita nel suo contratto. Secondo l'Atletico, ci vorrebbero 22 milioni per acquisire Morata mentre secondo lo staff del calciatore stesso ce ne vorrebbero 10. Discorso molto più semplice riguarderebbe Balogun, centravanti statunitense classe 2001 dell'Arsenal in scadenza nel 2025 e che il club inglese valuterebbe circa 30 milioni di euro. Infine, per quanto concerne Taremi, il bomber iracheno avrebbe palesato la volontà di cambiare aria ed il Porto potrebbe acconsentire ad una sua partenza solo per un'offerta da almeno 20 milioni di euro.