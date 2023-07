La dirigenza del West Ham starebbe pensando ad un rinforzo importante a centrocampo ed il nome nuovo di queste ore di Calciomercato sarebbe quello di Hakan Calhanoglu, centrocampista attualmente di proprietà dell'Inter; per convincere i nerazzurri a lasciare partire il turco il club inglese starebbe pensando ad un'offerta di circa 50 milioni di euro, anche se la società di Viale della Liberazione avrebbe considerato il giocatore incedibile almeno per questa finestra di mercato.

L'idea del West Ham a centrocampo: Hakan Calhanoglu dall'Inter

Il centrocampista turco si è messo in mostra a livello internazionale soprattutto nella scorsa stagione trascinando i nerazzurri fino alla finale di Champions League, poi persa per 1-0 contro il Manchester City; il giocatore sarebbe finito nel mirino di diversi top club in Inghilterra, pronti a mettere sul tavolo cifre importanti per portarlo in Premier League.

Il giocatore è arrivato a parametro zero due stagioni fa dal Milan, dopo il suo mancato rinnovo di contratto con i rossoneri e di recente ha rinnovato con i nerazzurri fino al 2027: sul giocatore ci sarebbe l'interesse del West Ham, che starebbe pensando ad una proposta di circa 50 milioni di euro per convincere i nerazzurri che invece non vorrebbero cedere il centrocampista almeno in questa estate, considerando che sarà lui il titolare davanti alla difesa nel ruolo che era di Marcelo Brozovic, ceduto all'Al Nassr per circa 18 milioni di euro nelle scorse settimane.

La situazione del centrocampo dell'Inter ad oggi: Dumfries in uscita, Cuadrado nuovo arrivato

Nelle scorse giornate di calciomercato è arrivato a Milano Juan Cuadrado, che dopo l'addio alla Juventus ha trovato un accordo con la società nerazzurra per una stagione a circa 3 milioni di euro di stipendio.

In uscita per il centrocampo dell'Inter potrebbe esserci Denzel Dumfries, sul quale ci sarebbe il pressing del Barcellona di Xavi e del Chelsea di Pochettino; entrambe le società potrebbero avanzare un'offerta nelle prossime settimane per il cartellino del centrocampista olandese.

A centrocampo, oltre alla cessione di Marcelo Brozovic, i nerazzurri hanno scelto di rinunciare al cartellino di Raoul Bellanova, non riscattato dal Cagliari che a sua volta lo ha ceduto a titolo definitivo al Torino per circa 7 milioni di euro.

Nel frattempo a Milano è arrivato anche Davide Frattesi dal Sassuolo per 33 milioni di euro totali, che nell'amichevole del 27 luglio contro l'Al Nassr ha trovato anche il suo primo gol in nerazzurro seppur in gare amichevoli.