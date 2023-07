Il tormentone relativo al futuro di Romelu Lukaku sembra non voler volgere al termine. L'Inter la scorsa settimana aveva trovato l'accordo con il Chelsea sulla base di 35 milioni di euro più 5 milioni di bonus, ma alla fine l'affare non è decollato in quanto il centravanti era diventato irraggiungibile. Solo dopo si è saputo che stesse trattando anche con la Juventus sotto traccia, e la cosa non è andata bene ai dirigenti nerazzurri, che hanno deciso di archiviare l'affare. In queste ore, però, potrebbe cambiare qualcosa anche per la volontà dell'attaccante belga, che si sarebbe nuovamente offerto al club meneghino.

Lukaku torna ad offrirsi all'Inter

In casa Inter potrebbe tornare di moda il tormentone relativo a Romelu Lukaku. Tutti i nomi fatti in questi giorni non sembrano convincere a pieno i dirigenti nerazzurri. Alvaro Morata non è più giovanissimo e non è mai stato un bomber, mentre Balogun è valutato 40 milioni ma è un investimento rischioso essendo ancora molto giovane e inesperto dal punto di vista internazionale.

Proprio per questo motivo, non è da escludere che la trattativa per il centravanti belga possa tornare in auge. Il giocatore è stato sedotto e abbandonato, visto che la Juventus non può affondare il colpo non avendo ancora piazzato la cessione di Dusan Vlahovic. Ora, pur di cercare di ricucire il rapporto con il club meneghino, avrebbe lanciato dei segnali in maniera in diretta a tutto l'ambiente, dagli ex compagni di squadra ai dirigenti.

Al momento, però, non sembra esserci stata un'apertura da nessuna delle parti in causa nella Milano nerazzurra, troppo grave quanto fatto dal classe 1993. Probabile, però, che qualcosa possa cambiare entro inizio agosto se l'Inter non avrà trovato ancora un centravanti e se Lukaku sarà ancora a Londra. A quel punto Marotta e Ausilio potrebbero anche approfittare della situazione cercando di strappare il calciatore ancora con la formula del prestito, magari con diritto di riscatto, senza inserire l'obbligo o acquistarlo a titolo definitivo come concordato settimana scorsa.

Torino vicino a Tameze

Il Torino sarebbe ad un passo dall'acquisto di Tameze. I granata potrebbero perdere Samuele Ricci e si sono mossi in anticipo per non farsi trovare impreparati. La trattativa con il Verona procede spedita e la fumata bianca potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Ai gialloblu dovrebbe andare una cifra vicina ai 3 milioni di euro, in un affare slegato da Doig e Simone Verdi.