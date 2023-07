Nelle scorse ore il cronista Francesco Oppini ha commentato ai microfoni della trasmissione Tutti Convocati l'indiscrezione che vorrebbe la Juventus pronta a cedere Dusan Vlahovic per poi lanciare l'assalto a Romelu Lukaku. Del belga hanno inoltre parlato l'attuale allenatore del Chelsea Mauricio Pochettino in conferenza e l'ex calciatore Sebastian Frey a TV Play.

Juventus, Oppini boccia l'eventuale arrivo di Lukaku: "Non lo scambierei mai per un calciatore di 23 anni come Vlahovic"

Il cronista Francesco Oppini è stato ospite nelle scorse ore della trasmissione Tutti Convocati, in onda su Radio 24, e tra gli argomenti da lui trattati c'è stato l'eventuale passaggio alla Juventus di Romelu Lukaku.

"Se dovessi scegliere io, facendo finta di non avere problemi economici, non cambio mai un 23enne come Vlahovic con un 30enne" cosi ha esordito sull'argomento Lukaku Oppini, che poi ha aggiunto sul belga: "Flirtare con la Juventus credo sia la cosa più grave che abbia fatto Lukaku". Oppini, restando in tema Juventus, ha poi parlato di un altro argomento sempre caldo nell'universo bianconero, quello di Massimiliano Allegri: "Ha avuto due alibi differenti. Il primo anno è andato via Ronaldo a fine agosto, quest'anno è successo quello che tutti sappiamo e lui è diventato il punto di riferimento del club". Concludendo il suo intervento, Oppini ha parlato delle ambizioni che la Juventus dovrebbe avere nella prossima stagione, sottolineando come Allegri dovrà essere particolarmente caparbio ad invertire una rotta che ha visto troppe volte la squadra bianconera uscire sconfitta dal campo lo scorso anno.

Pochettino su Lukaku: "La sua esclusione dal ritiro è una scelta condivisa dal club e dal calciatore stesso"

Della vicenda che ruota intorno al possibile futuro di Romelu Lukaku ha parlato anche uno dei diretti interessati, il neo allenatore del Chelsea Mauricio Pochettino. Il tecnico argentino, nella conferenza stampa che si è tenuta poche ore fa, ha detto del belga e della sua esclusione dalla tournée precampionato: "È una decisione del club e se è stata presa è perché tutti sono d'accordo.

Le parti stanno lavorando sodo per cercare di trovare la soluzione migliore". Pochettino ha poi concluso sul discorso Lukaku affermando: "È ovvio che la decisione sia stata presa anche dal giocatore. Agiamo di conseguenza, tutti sono nella posizione che volevano".

Frey: "Lukaku? Mi è arrivata una foto in cui il belga è ritratto mentre parla con alcuni dirigenti di un club arabo"

Infine, anche l'ex portiere Sebastian Frey ha parlato di Lukaku ai microfoni di TV Play, dicendo: "Quest’anno Lukaku dovrebbe ringraziare l'Inter. E' stato un protagonista dello scudetto e poi è tornato al Chelsea dove non si è trovato con Tuchel. Nonostante tutto l’Inter gli ha dato un’altra opportunità, ma è arrivato fuori forma". Frey ha poi concluso il suo intervento rivelando un indiscrezione sul possibile futuro di Lukaku: "Ieri mi è arrivata una foto sul telefono in cui è ritratto Lukaku che parlava con i dirigenti di un club arabo, poi non so se andrà lì o alla Juventus".