La dirigenza dell'Inter starebbe lavorando per mettere a disposizione di Simone Inzaghi un nuovo centrocampista. In questi giorni è emersa una suggestione di mercato che risponde al nome di Jorginho, attualmente in forze all'Arsenal.

C'è da sottolineare che, almeno in questa fase, non vi è nulla di concreto, con l'agente del centrocampista brasiliano naturalizzato italiano che ci ha tenuto a sottolineare come non ci siano trattative in corso con altri club.

Inter: Jorginho sogno per il centrocampo

Jorginho si è trasferito all'Arsenal dal Chelsea durante la sessione invernale del mercato.

L'inserimento del centrocampista 31enne non è stato dei migliori, infatti ha fatto fatica (complice anche qualche problema fisico) a trovare una maglia da titolare.

Il contratto di Jorginho è in scadenza nel giugno del 2024 e, nell'ipotesi in cui l'Arsenal dovesse decidere di aprire ad un'eventuale cessione, potrebbe esserci qualche sondaggio da parte di alcune squadre italiane come, ad esempio, Lazio e Inter.

L'Inter al momento sarebbe alle prese con la cessione di Marcelo Brozovic che sembra aver accettato il trasferimento alla squadra saudita dell'Al-Nassr. I nerazzurri dovrebbero incassare intorno ai 18 milioni di euro, mentre al centrocampista croato verrebbe garantito un ingaggio da 100 milioni in tre anni.

Il profilo di Jorginho sarebbe l'ideale per sostituire Brozovic, ma per adesso non ci sarebbero stati contatti tra la dirigenza nerazzurra e quella dell'Arsenal, come confermato anche dal procuratore dell'ex Chelsea.

Joao Santos, infatti, ha chiarito che Jorginho intende restare all'Arsenal anche nella prossima stagione, per poi aggiungere: "Non c'è nessuna trattativa in corso né con la Lazio né con altri club".

La situazione del centrocampo dell'Inter

Oltre alla ormai imminente cessione di Marcelo Brozovic, l'Inter ha già salutato Roberto Gagliardini, svincolatosi dalla società milanese per la scadenza del contratto al 30 giugno 2023. Sembra che il centrocampista bergamasco sia in contatto con Adriano Galliani per accasarsi al Monza.

Anche Bellanova ha lasciato l'Inter. I nerazzurri, infatti, non ne hanno riscattato il cartellino dal Cagliari che lo ha poi ceduto a titolo definitivo al Torino.

Invece, per quanto riguarda Dumfries, al momento non sarebbero arrivate all'Inter delle offerte concrete. In tal caso, l'esterno olandese resterebbe a Milano e probabilmente Marotta e Ausilio si metterebbero alla ricerca di un giocatore che possa alternarsi con lui sulla fascia destra durante la stagione 2023-2024.