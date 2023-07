La Juventus è al lavoro per definire il mercato in previsione di un Calciomercato estivo che potrebbe portare a diversi cambiamenti nella rosa bianconera. Sono pochi infatti i giocatori che sarebbero certi di rimanere, fra questi spiccano Danilo, Fagioli, Kostic, oltre a Gatti, De Sciglio, Rabiot e Milik. Tutti gli altri invece, in caso di offerta importante, potrebbero lasciare la società bianconera.

Danilo sarà il capitano della Juventus, considerando che Bonucci è uno dei giocatori che potrebbe lasciare la società bianconera.

Si parla anche di una possibile rescissione contrattuale per il centrale, così come per Alex Sandro, anche lui in scadenza di contratto a giugno 2024. Stesso discorso vale per Daniele Rugani, che guadagna circa 3,5 milioni di euro a stagione. A proposito di difesa rimarrà Federico Gatti, che dopo un inizio di stagione non facile gradualmente è diventato un riferimento della difesa bianconera ed è considerato un giocatore per il presente e per il futuro della società bianconera. Rimarrà anche Mattia De Sciglio, che sta recuperando dopo l'infortunio al ginocchio. Per quanto riguarda il centrocampo Fagioli è un altro giocatore considerato il presente e il futuro della società bianconera. Confermato anche Kostic, considerato molto importante per Allegri anche in considerazione del fatto che la Juventus dovrebbe giocare anche nella stagione 2023-2024 con il 3-5-2.

Rimarrà anche Adrien Rabiot, che a sorpresa ha deciso di prolungare la sua permanenza nella società bianconera sottoscrivendo un'intesa contrattuale per un'altra stagione. Decisiva per questa scelta anche Massimiliano Allegri, che è rimasto sulla panchina bianconera nonostante le indiscrezioni di mercato confermassero la possibile sostituzione del tecnico.

Acquistato dall'Olympique Marsiglia Arkadius Milik, che si è dimostrato utile la scorsa stagione.

Il mercato della Juve

La Juventus starebbe lavorando a diverse cessioni. A tal riguardo se dovesse arrivare un'offerta da 60 milioni di euro potrebbe partire Bremer, che ha più o meno la stessa valutazione di mercato di Federico Chiesa.

Potrebbero partire anche Filippo Ranocchia e Fabio Miretti, che potrebbero approdare alla Salernitana. Altro giocatore che la Juventus lascerebbe partire è Dusan Vlahovic in caso di offerte importanti. La Juventus lo valuta circa 80 milioni di euro ma attualmente non sarebbero arrivate offerte vicine alla valutazione di mercato stabilita dalla società bianconera. Il Chelsea sarebbe interessata ma avrebbe offerto circa 60 milioni di euro per il cartellino del giocatore.