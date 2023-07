La dirigenza della Juventus è al lavoro per alleggerire la rosa per la nuova stagione: in particolare la società bianconera deve vendere gli elementi che non rientrano nel progetto sportivo di Allegri.

Oltre ai vari Denis Zakaria, Arthur Melo e Weston McKennie, potrebbero lasciare Torino anche alcuni giocatori italiani come Fabio Miretti, Federico Chiesa, Leonardo Bonucci e Daniele Rugani.

La Juventus potrebbe valutare le cessioni anche di Miretti e Kean

La dirigenza della Juventus sta valutando il futuro professionale di Fabio Miretti. Il centrocampista del 2003 ha richieste provenienti dalla Serie A, con il Genoa e la Salernitana tra le principali interessate, e potrebbe essere ceduto in prestito.

Anche la punta Moise Kean sarebbe in bilico: la Juv sta ascoltando offerte per il centravanti e, di fronte a un'offerta adeguata, potrebbe essere venduto. Il caso più difficile riguarda invece Federico Chiesa. Anche l'ex giocatore della Fiorentina potrebbe lasciare la società bianconera ma dovrà arrivare un'offerta di almeno 60 milioni di euro. Sul giocatore ci sarebbe un interesse di diverse società inglesi, anche se in questo momento non sarebbero arrivate offerte concrete, ma solo richieste generiche di informazioni sulla possibilità del giocatore di lasciare Torino.

Se dovessero effettivamente definirsi le partenze di Miretti, Kean e Chiesa, in aggiunta a quelle dei difensori Bonucci e Rugani, la Juventus sarebbe quindi sempre "meno italiana", nonostante il ritorno a Torino dei giovani Cambiaso e Rovella che dovrebbero rimanere nella società bianconera.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus starebbe intanto valutando altri rinforzi importanti, soprattutto per quanto riguarda il centrocampo e la difesa. Uno dei nomi che piacciono alla società bianconera per rinforzare il centrocampo è Sergej Milinkovic-Savic, valutato circa 30 milioni di euro dalla Lazio. La società bianconera potrebbe inserire nella trattativa anche il cartellino di Luca Pellegrini per alleggerire l'investimento in soldi per il centrocampista.

Per quanto riguarda la difesa, potrebbe arrivare un altro giocatore per la fascia destra come Emil Holm dello Spezia, valutato circa 15 milioni di euro dalla società ligure. Per quanto riguarda invece la corsia sinistra si starebbe valutando l'acquisto di Fabiano Parisi. Si ipotizza una possibile offerta della società bianconera da circa 7 milioni di euro più il cartellino di Filippo Ranocchia, centrocampista in prestito al Monza la scorsa stagione.