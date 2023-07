La Juventus è al lavoro per definire le scelte di mercato per il Calciomercato estivo. Il nuovo Football Director dovrà dedicarsi soprattutto alle cessioni, con tanti giocatori che non sarebbero considerati utili al progetto sportivo bianconero. Fra questi Leonardo Bonucci, in scadenza di contratto a giugno 2024 e considerato una quarta o quinta scelta per Allegri. L'obiettivo del centrale difensivo è cercare di ritrovare la forma ottimale e ritornare utile per la Juventus e per la nazionale italiana, anche in previsione dell'Europeo previsto a giugno 2024.

Attualmente, però, si parla di un possibile trasferimento per Bonucci, con diverse società interessate al centrale difensivo. La Juventus avrebbe già individuato il sostituto del centrale italiano. Si tratta di Aymeric Laporte, nazionale spagnolo in scadenza di contratto con il Manchester City a giugno 2025 e valutato circa 20 milioni di euro.

La Juventus potrebbe valutare come rinforzo per la difesa il centrale Laporte del Manchester City

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe valutare la sostituzione di Bonucci con Laporte. Il centrale difensivo italiano piace al Newcastle ma si parla anche di un possibile trasferimento alla Sampdoria in Serie B, dopo l'ingaggio da parte della società ligure come tecnico di Andrea Pirlo.

Se dovesse partire, la Juventus potrebbe valutare l'acquisto di Aymeric Laporte. Il nazionale spagnolo ha 29 anni ed è considerato una riserva nel Manchester City, per questo potrebbe lasciare la società inglese a prezzo vantaggioso. La sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro, ma potrebbe approdare nella società bianconera anche in prestito con diritto di riscatto.

Un rinforzo importante da aggiungere ad una difesa che potrebbe lasciar partire, in caso di offerte, anche Daniele Rugani e Alex Sandro, in scadenza di contratto a giugno 2024. Il tecnico della Juventus, durante la preparazione estiva, valuterà anche i giovani che ha disponibili, su tutti Koni De Winter, reduce dal prestito all'Empoli, e Dean Hujsen, che ha giocato la scorsa stagione nella Juventus Next Gen.

Il mercato della Juve

La Juventus potrebbe decidere di acquistare anche un terzino destro che possa giocarsi il posto con Timothy Weah. Uno dei nomi avvicinati alla società bianconera è quello di Ivan Fresneda, terzino spagnolo del Valladolid valutato circa 20 milioni di euro.

Per quanto riguarda il settore avanzato, se dovesse partire Dusan Vlahovic, piace Jonathan David, punta del Lille valutato circa 45 milioni di euro dalla società bianconera. Per il centrocampo si valuta Samardzic dell'Udinese, considerando che Milinkovic-Savic è vicino al trasferimento in Arabia Saudita.