Il futuro di Michele Di Gregorio è ancora tutto da scrivere. Nonostante delle buone prestazioni nell'ultimo periodo ed il ritrovato posto da titolare, l'estremo difensore italiano potrebbe lasciare la Juventus in estate. Diverse le società su di lui in particolar il Newcastle che potrebbe presentare un'offerta concreta nella prossima sessione estiva di calciomercato.

Il Newcastle monitora Di Gregorio per giugno

I Magpies sono alla ricerca di un portiere di spessore così da ritornare a competere ad alti livelli nella prossima stagione. Stando ad alcuni rumors, uno dei candidati sulla lista della dirigenza sarebbe proprio il classe 97 della Juventus.

Il club bianconero non ritiene Di Gregorio incedibile ma non farà sconti dal punto di vista del cartellino che si aggira attorno ai 15-18 milioni di euro. Molto dipenderà dalle reali offerte che arriveranno ma soprattutto dal finale di stagione che con la qualificazione alla prossima edizione della Champions League potrebbe determinare la permanenza o l'addio del portiere italiano.

Intanto, la Vecchia Signora si guarda attorno e monitora gli eventuali sostituti. Il primo nome sulla lista resta quello di Alisson Becker che potrebbe lasciare il Liverpool; da non scartare le ipotesi De Gea che resta un punto di riferimento per la Fiorentina, e Vicario che piace anche all'Inter per il dopo Sommer, mentre complicata la pista che porta a Marco Carnesecchi vista la volontà dell'Atalanta di prendere in considerazione solo offerte da circa 45-50 milioni di euro.

Bayern Monaco ed Atletico su Vlahovic, Milan alla finestra

Altro snodo cruciale per il calciomercato della Juventus è rappresentato dal futuro di Dusan Vlahovic. Il serbo che ha regalato la vittoria ai bianconeri nell'ultimo turno contro il Lecce, non ha ancora deciso il proprio futuro con il club bianconero che valuta una proposta per il rinnovo che scade nel prossimo giugno.

L'attaccante classe 2000 è corteggiato da diversi pretendenti, a cominciare dal Bayern Monaco. Il club tedesco è alla ricerca di un'alternativa all'altezza di Harry Kane visto il mancato riscatto di Nicolas Jackson che tornerà al Chelsea, e potrebbe piombare sul nove bianconero in caso di mancato accordo per il rinnovo.

Altra società alla finestra è l'Atletico Madrid che potrebbe salutare Sorloth in estate ed è alla ricerca di un nuovo attaccante da regalare al Cholo Simeone.

Più defilata la posizione del Milan che ha in Allegri un grande estimatore di Vlahovic. I rossoneri potrebbero ritornare alla carica in caso di qualificazione alla prossima Champions e soprattutto con un'eventuale cessione di Leao.