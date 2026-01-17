C'è un Crotone che potrebbe diventare sempre più ricco di "ex" calciatori del Picerno. Gli squali sarebbero vicini a concludere l'acquisto del difensore Mattia Novella, ora al Potenza, ma per due stagioni tra le fila della Leonessa. Il calciatore andrebbe a fornire al tecnico del Crotone Emilio Longo una scelta in più nel girone di ritorno. Terzino destro, il calciatore andrebbe a rimpiazzare in rosa la partenza dei giorni scorsi di Filippo Berra, ceduto alla Salernitana.

Crotone, Novella per la fascia destra

Un calciatore giovane per cercare di avere un prospetto per il futuro ma anche per ridurre il monte ingaggi.

Il Crotone con la cessione di Filippo Berra alla Salernitana ha liberato un posto in rosa. Questo spazio potrebbe essere ben presto occupato da Mattia Novella, terzino destro classe 2001, calciatore che ha militato nei settori giovanili di Salernitana e Lazio. In questa stagione con il Potenza, Mattia Novella ha totalizzato 17 presenze con 1 gol e 1 assist. In passato il calciatore ha militato per due stagioni con la maglia del Picerno, squadra guidata da Emilio Longo.

Andreoni recuperato, Leo può partire

Con il recupero dei giorni scorsi del terzino Cristian Andreoni, il Crotone potrebbe avere due elementi sulla fascia destra: Andreoni, appunto, e Novella. Questo potrebbe portare il Crotone a cedere Daniel Leo, Jolly difensivo capace di ricoprire il ruolo di braccetto destro di una difesa a tre elementi ma anche svolgere i ruoli classici di centrale difensivo e terzino destro.

Ad essere interessato al suo profilo è il Vicenza ma non è da escludere un'altra destinazione, sempre in Serie C.

Crotone, testa al derby contro il Cosenza

Sul fronte del calcio giocato il Crotone tornerà in campo lunedì 19 gennaio alle ore 20:30 allo Stadio "San Vito - Gigi Marulla" contro il Cosenza. La gara, turno della 22esima giornata di Serie C, metterà l'una difronte all'altra le due formazioni calabresi del Girone C. Tra le fila degli squali tornerà a disposizione Mattia Sandri, out causa squalifica contro il Team Altamura, sfida del precedente weekend. Il Cosenza dovrà fare a meno di Aldo Florenzi, centrocampista che si è fermato nei giorni scorsi per infortunio.