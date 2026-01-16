C'è calma apparente in queste giornate tra le fila del Crotone. Sfumato l'arrivo in Calabria del centrale difensivo Claudio Manzi (passato dall'Avellino al Monopoli), il Crotone potrebbe cedere Riccardo Cargnelutti alla Salernitana. Il club campano, che ha già prelevato nei giorni scorsi Filippo Berra dagli squali, potrebbe concludere l'operazione con i rossoblù già nelle prossime ore.

Crotone, Cargnelutti con le valigie in mano

Con una stagione da concludere e un torneo che può regalare ancora i Playoff, il Crotone provvederà a mandare a giocare altrove i calciatori con ingaggi importanti e voglia di cambiare aria.

Uno di questi potrebbe essere Riccardo Cargnelutti. Il calciatore, già accostato nei giorni scorsi al Catania, sembrava dover rimanere ancora in rossoblù. Nelle prossime ore la Salernitana, secondo quando riportato da LaCasadiC.Com, potrebbe ricevere un'offerta dalla Salernitana con il Crotone che potrebbe accettare.

Una cessione a titolo definitivo

Con la necessità di ridimensionare il monte ingaggi il Crotone opererà in questa sessione invernale di trattative con cessioni a titolo definitivo. È proprio con questa formula che il difensore centrale Riccardo Cargnelutti dovrebbe accasarsi alla Salernitana. Con l'addio il Crotone dovrà operare con due innesti in difesa: un terzino destro che possa sopperire alla partenza di Filippo Berra e un centrale difensivo al posto Riccardo Cargnelutti.

Al momento bocche cucite in casa rossoblù con l'attenzione rivolta al derby di campionato contro il Cosenza.

Crotone in trasferta al San Vito - Marulla

Nel turno della 22esima giornata del campionato di Serie C il Crotone sarà impegnato, in trasferta, contro il Cosenza. La squadra guidata dal tecnico Emilio Longo potrà contare sul ritorno in squadra del centrocampista Mattia Sandri, squalificato nella sfida precedente contro il Team Altamura. Tra le fila del Cosenza non ci sarà invece il centrocampista Aldo Florenzi, fermatosi in settimana per infortunio che lo porterà a stare fuori dai campi per circa 30 giorni. La gara è in programma lunedì 19 gennaio 2026 alle ore 20:30 allo Stadio San Vito - Marulla.