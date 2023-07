Una delle situazioni che negli ultimi giorni sta tenendo banco in casa Inter è quella legata ai portieri.

Dopo aver ufficializzato gli addii di Samir Handanovic e Alex Cordaz, la società nerazzurra è al lavoro per definire anche il futuro di André Onana: il giocatore arrivato a parametro zero la scorsa stagione sarebbe molto vicino a trasferirsi al Manchester United di Erik ten Hag, allenatore che conosce molto bene le caratteristiche del camerunese avendolo allenato già ai tempi dell'Ajax.

L'Inter ha già individuato il secondo e il terzo portiere, ovvero Yann Sommer del Bayern Monaco che potrebbe arrivare a Milano già la prossima settimana per una cifra vicina ai 5 milioni e Raffaele Di Gennaro, ex Gubbio che ha già svolto le vite mediche.

Il nome del primo portiere che prenderà il posto di Onana è però ancora un'incognita. Sono tanti i profili accostati alla porta nerazzurra: da Trubin a Lloris passando per Mamardashvili, con l'aggiunta nelle ultime ore anche di Gigi Donnarumma.

Idea Donnarumma come possibile sostituto di Onana

Secondo quanto riportato dai media francesi, l’arrivo di Luis Enrique al Paris Saint-Germain potrebbe portare Gianluigi Donnarumma lontano da Parigi. Il primo impatto tra il nuovo allenatore spagnolo del PSG e l’ex portiere rossonero non sembra infatti essere stato dei migliori con il tecnico spagnolo che pare preferirebbe virare su altri profili che partecipino attivamente alle manovre di gioco della squadra come Lloris o De Gea.

Il portiere nato a Castellammare di Stabia potrebbe così ritornare in Italia per evitare di essere messo ai margini del progetto parigino.

Secondo il giornalista Pasquale Guarro, molto vicino all'ambiente nerazzurro, nelle scorse ore l'Inter avrebbe avuto una chiacchierata con Donnarumma e il suo agente per valutare un eventuale trasferimento in nerazzurro.

L'Inter è sempre stata sulle tracce di Donnarumma già dal giorno zero, gli scout interisti nel 2013 avevano infatti avviato i contatti con il padre Alfonso per portarlo in nerazzurro: Enzo Raiola e Galliani però, in poche ore riuscirono a convincere il giocatore a sposare la causa rossonera. L'Inter negli ultimi anni ha provato nuovamente a portare Gigi dall'altra parta di Milano, prima nell'estate del 2018 e poi in quella del 2021, prima del trasferimento in Francia.

La possibile trattativa

André Onana nei prossimi giorni potrebbe trasferirsi al Manchester United per una cifra vicina ai 55 milioni di euro, soldi che in gran parte verranno utilizzati dalla dirigenza nerazzurra per acquistare Romelu Lukaku dal Chelsea. I restanti 15/20 milioni verranno utilizzati invece per portare alla corte di Simone Inzaghi un portiere in grado di sostituire Onana.

L'ipotetico arrivo di Donnarumma in nerazzurro non sarebbe a titolo definitivo: l'estremo difensore della nazionale italiana è infatti valutato circa 60 milioni, cifra fuori portata per il club di viale della Liberazione. L'ex Milan potrebbe bensì arrivare in nerazzurro sulla base di un prestito oneroso fino a giungo 2024 da circa 7/8 milioni di euro con magari un ingaggio pagato al 50% dalla società francese che vanta ottimi rapporti con Steven Zhang e Beppe Marotta.

A far leva sulla volontà di Donnarumma potrebbe essere Gianluca Spinelli, nuovo preparatore dei portieri dell'Inter che per oltre due anni ha lavorato a stretto contatto con il ventiquattrenne proprio al Psg.