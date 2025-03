Lorenzo Pellegrini potrebbe lasciare la Roma in estate: l'Inter lo vedrebbe come erede di Mkhitaryan. Il capitano giallorosso vive un momento cruciale per il futuro della propria carriera, che potrebbe essere a Milano a partire dalla prossima stagione.

Il Napoli pensa intanto al futuro e mette nel mirino Federico Gatti della Juventus. Il ds Manna valuta l’investimento per rinforzare la difesa a disposizione di Antonio Conte nella prossima stagione.

Inter su Pellegrini

Il futuro di Lorenzo Pellegrini alla Roma è sempre più incerto. Il capitano giallorosso, reduce da una stagione caratterizzata da alti e bassi, sembra aver perso posizioni nelle gerarchie del tecnico Claudio Ranieri.

Dopo essere stato escluso in due occasioni contro l’Athletic Bilbao e aver saltato la gara con il Cagliari per un attacco febbrile, il centrocampista deve ora dimostrare di meritare ancora un ruolo da protagonista.

Nonostante i 28 anni e una lunga carriera in giallorosso, con 366 presenze complessive di cui 312 in Serie A, 66 gol e altrettanti assist, Pellegrini sembra essere arrivato a un bivio. La sua situazione è resa ancor più complicata dalle critiche ricevute sui social e dalle recenti esclusioni, sia in Europa League che dalla Nazionale italiana.

Intanto, l’Inter resta alla finestra e osserva con interesse l’evoluzione della situazione. Simone Inzaghi, infatti, vede in Pellegrini il sostituto ideale di Henrikh Mkhitaryan, ormai 36enne, e lo considera un profilo perfetto per rinforzare la mediana nerazzurra.

Il contratto del capitano romanista scade nel 2026, ma per la prima volta il giocatore sembra disposto a valutare l’addio alla Capitale.

Nonostante il forte legame con la maglia giallorossa, il pressing dell’Inter potrebbe risultare decisivo, soprattutto se la situazione non dovesse migliorare nei prossimi mesi. Al momento, non sono stati avviati contatti ufficiali tra Pellegrini e la dirigenza romanista per un eventuale rinnovo, e il rischio di una cessione estiva diventa sempre più concreto per non correre il rischio, appunto, di perderlo a parametro zero.

La possibile offerta dei nerazzurri

Ad un anno dalla scadenza di contratto difficilmente la Roma per Lorenzo Pellegrini potrà chiedere all'Inter una cifra tra i 10 e i 15 milioni di euro. Non si può escludere a priori che le due società possano imbastire uno scambio con Davide Frattesi, che resta in orbita capitolina, con un conguaglio di 20 milioni di euro a favore dell'Inter.

In caso contrario i nerazzurri potrebbero cedere a un altro club Frattesi, appunto, e girare per l'appunto parte del ricavato alla Roma per aggiudicarsi le prestazioni del classe 1996.

Napoli su Gatti

Il Napoli guarda al futuro e pensa a rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. L’obiettivo è chiaro: migliorare la difesa e trovare alternative valide per ogni reparto. Mentre Antonio Conte rimane concentrato sul campo per mantenere viva la corsa scudetto dopo il passo falso contro il Venezia, il direttore sportivo Giovanni Manna è già al lavoro per pianificare le prossime mosse di mercato.

Uno dei nomi in cima alla lista per la difesa è quello di Federico Gatti, centrale della Juventus classe 1998.

Manna conosce bene il giocatore fin dai tempi di Torino e apprezza le sue doti fisiche e tattiche. Il difensore è arrivato in bianconero nel 2022 proprio grazie alla spinta del ds, che ora vorrebbe portarlo a Napoli per rafforzare il reparto arretrato. La valutazione del centrale si aggira sui 20-25 milioni di euro, ma i due club potrebbero discutere il suo inserimento nell'affare Victor Osimhen, che resta il grande sogno dei bianconeri per rinforzare l'attacco. Servirà, però, un conguaglio di almeno 70 milioni di euro visto che per l'Italia la clausola da 75 milioni non è valida.