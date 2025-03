Dopo le due sconfitte consecutive contro Atalanta e Fiorentina, il futuro di Thiago Motta sulla panchina della Juventus sembrerebbe appeso a un filo. Per il tecnico, la sfida contro il Genoa di sabato 29 marzo alle ore 18 potrebbe risultare decisiva per continuare il suo percorso in bianconero.

Juve-Genoa: sfida che può decidere il futuro di Thiago Motta

Il quarto posto è l'obiettivo minimo per la Juventus, che dopo l'uscita dalla Champions League e dalla Coppa Italia, si gioca tutto in campionato. La qualificazione alla prossima edizione della principale manifestazione europea è di vitale importanza per il club bianconero per programmare la prossima stagione e il mercato estivo per migliorare l'organico così da tornare a competere per lo Scudetto.

Il Grifone vive un buon stato di forma e, nonostante la sconfitta con l'Inter ha ottenuto discreti risultati dall'arrivo dell'ex allenatore francese. Viera ha deciso di puntare su calciatori giovani e di qualità come Fabio Miretti, in prestito proprio dalla Juventus che sta offrendo ottime prestazioni.

Una sfida quindi fondamentale per il club bianconero, ma soprattutto per Motta. Finora la società ha deciso di confermarlo, ma in caso di una nuova sconfitta, la Vecchia Signora potrebbe anche decidere di esonerarlo e virare su altri profili, come ad esempio Igor Tudor e Roberto Mancini, ammesso che siano interessati a prendere le redini di una squadra sul finire della stagione.

Verso il Genoa: possibile rientro dal primo minuto per Yildiz e Vlahovic

Viste le difficoltà nelle sfide contro Atalanta e Fiorentina, Thiago Motta potrebbe ritornare al 4-2-3-1 di inizio stagione rimettendo nel cassetto il 3-5-2 proposto nella trasferta di Firenze, che non ha dato i frutti sperati.

Possibile panchina per Koopmeiners e Nico Gonzalez che fino a questo momento non sono riusciti ad avere continuità di prestazioni.

Ecco perchè il tecnico bianconero potrebbe decidere di rilanciare Kenan Yildiz e soprattutto Dusan Vlahovic, i due grandi esclusi della sfida contro la Fiorentina. Il numero 10 potrebbe ritornare titolare e occupare il versante destro del terzetto di trequartisti, accanto a Conceicao, tornato a pieno regime dopo l'infortunio.

Discorso simile anche per Vlahovic che si gioca una maglia da titolare con Kolo Muani. Il francese, dopo un avvio importante (con 5 reti in 3 partite), sembra un po' appannato e quindi Motta potrebbe riproporre il numero nove dal primo minuto.

Infine, sarebbe importante il recupero di Andrea Cambiaso che, complice l'infortunio alla caviglia, non ha risposto alla chiamata della Nazionale italiana. Lo staff tecnico bianconero spera di recupera l'esterno italiano, fondamentale per lo scacchiere tattico di mister Motta. Possibile rientro anche per Douglas Luiz, che potrebbe tornare tra i convocati dopo alcune settimane.