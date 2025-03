Federico Gatti, difensore centrale della Juventus da qualche tempo anche nel giro della nazionale azzurra, sarebbe finito nel mirino del Napoli. Il club partenopeo, alla ricerca di rinforzi per la propria difesa, avrebbe individuato nel giocatore bianconero il profilo ideale per rinforzare il reparto arretrato già dalla prossima sessione di calciomercato. Accostato di recente anche ad alcuni club di Premier League, a gennaio Gatti avrebbe già respinto le avance del Nottingham Forest, esprimendo la volontà di restare il più allungo possibile in maglia bianconera.

25/30 milioni di euro la valutazione che la Juventus fa del suo cartellino.

Perché la Juventus potrebbe sacrificare Gatti

Considerato dai tifosi come uno dei pochi giocatori che incarnano lo spirito Juventus all’interno della rosa allenata da Thiago Motta, Gatti potrebbe essere uno dei profili che la società bianconera sacrificherebbe in nome del bilancio o nel caso in cui la Juventus non centri la qualificazione alla prossima Champions League. Acquistato nel gennaio 2022 dal Frosinone per 7,5 milioni di euro più bonus, l’eventuale cessione del difensore azzurro garantirebbe inoltre un’ ottima plusvalenza, permettendo alla Juventus d’incassare la liquidità necessaria per operare sul mercato in tutta tranquillità.

Tuttavia, l’eventuale decisione sulla cessione di Gatti sarà presa con ogni probabilità dalla società in accordo con l’allenatore.

Gatti sarebbe diventato uno degli obiettivi di mercato del Napoli

Il difensore bianconero potrebbe diventare uno degli obiettivi di mercato di Giovanni Manna, ds del Napoli. Infatti, il club partenopeo, alla ricerca di un centrale difensivo di spessore, avrebbe individuato nel giocatore della Juventus il profilo ideale per rinforzare il reparto arretrato.

Nonostante la Juventus stia attraversando un periodo difficile a livello di risultati e nei rapporti con i propri tifosi, in termini di rendimento, il difensore bianconero è reduce da una stagione positiva con la maglia della Vecchia signora. Considerato dagli addetti ai lavori come un difensore affidabile e grintoso, capace di farsi valere sia in fase difensiva che in quella d’impostazione, Gatti potrebbe rappresentare l’innesto giusto per la difesa del Napoli, con Manna pronto a mettere sul piatto un'offerta importante per assicurarsi le sue prestazioni.

Anche Cambiaso potrebbe salutare a fine stagione

Se la prossima partita contro il Genoa potrebbe risultare determinante per il futuro prossimo di Thiago Motta sulla panchina della Juventus, ancor di più lo è la qualificazione della società bianconera alla prossima Champions League.

Senza il quarto posto finale e gli introiti derivanti dalla massima manifestazione continentale per club, il mercato bianconero potrebbe vedersi ridimensionato e molti giocatori potrebbero salutare Torino. Tra questi, uno dei più appetibili è sicuramente Andrea Cambiaso. L’esterno bianconero piace molto a Pep Guardiola e secondo alcune indiscrezioni, il Manchester City potrebbe tornare alla carica per il giocatore, con la Juventus che vorrebbe incassare almeno 60 milioni di euro per il suo cartellino.