Quattro giornate di allenamento mandate in archivio nel ritiro estivo del Crotone. La squadra rossoblu potrà contare sul supporto dei tifosi invitati a partecipare all'allenamento in programma venerdì 21 luglio al Centro Sportivo "Antico Borgo". Nessun volto nuovo fino a questo momento nella rosa rossoblù, ma nelle ultime ore una trattativa avrebbe preso piede. Il Crotone starebbe trattando con il Giugliano l'acquisto del centrocampista brasiliano Lucas Felippe.

Crotone verso il primo acquisto

La prima vera e concreta posta dell'estate rossoblù è quella che porta al centrocampista Lucas Felippe, calciatore in forza al Giugliano.

Il giovane brasiliano, classe 2000, ha disputato nel torneo 2022-2023 ben 33 gare andando a segno con 3 reti. Le sue buone prestazioni avevano attirato le attenzioni dell'Avellino ma la trattativa non si è concretizzata per l'elevata richiesta economica del cartellino da parte del Giugliano. Il Crotone che starebbe cercando un calciatore bravo con i piedi e giovane avrebbe così mosso i primi contatti al fine vagliare la disponibilità di calciatore e dirigenza campana. In mezzo al campo gli squali dovranno salutare il centrocampista Jacopo Petriccione, a fine avventura in Calabria, per il quale si starebbe cercando una collocazione.

Un Crotone giovane e di qualità

Ogni mossa è valutata attentamente dal Crotone.

Il club rossoblù deve fare i conti con il bilancio e dovrà alleggerire il monte ingaggi che lo scorso anno è stato il più elevato dell'intera Serie C. I calabresi vogliono però continuare ad essere competitivi e allestire una squadra che abbia qualità ma anche fame di vincere. Spendere meno ma spendere meglio, questo sembra essere l'idea alla base della nuova stagione.

Non sarebbe ancora tramontata per questo la trattativa con il Pescara per l'esterno Aristidi Kolaj, calciatore già vicino a vestire la maglia del Crotone nella scorsa sessione di gennaio. In avanti rimarrebbe l'idea Christian Tommasini del Pisa (seguito anche dal Catania) e di un altro giovane attaccante, Andrea Silipo del Perugia.

Crotone, le altre operazioni

La certezza nell'attacco del Crotone sembra aver al momento un nome: Guido Gomez. La punta che era stata seguita dalla Lucchese nelle scorse settimane rimarrà in rossoblù. Conferma anche per l'esterno Maxime Giron e per il centrocampista Mattia Vitale. In porta alla fine la maglia da titolare andrà sulle spalle di Andrea Dini, portiere seguito comunque dal Catania. La conferma sarà garantita anche per gli attaccanti Orazio Pannitteri ed Eugenio D'Ursi. In difesa non è del tutto scontata la partenza di Giuseppe Cuomo, seguito da poi formazioni.