Quando manca meno di un mese alla ripresa della Serie A, la Roma lavora su più fronti in ottica Calciomercato. I giallorossi hanno già siglato gli acquisti di Evan N'Dicka e Rasmus Kristensen - entrambi per la difesa - ma i giochi sembrano entrati nel vivo per quanto riguarda il fronte offensivo. Attualmente Josè Mourinho può contare a pieno regime solamente su Paulo Dybala e Andrea Belotti - con Abraham alle prese con un grave infortunio - motivo per cui le mosse di mercato della dirigenza sembrano muoversi soprattutto per dare al tecnico portoghese almeno un nuovo centravanti.

Secondo le ultime notizie, pare che sia stato proposto alla dirigenza della Capitale l'inglese Calvert-Lewin dell'Everton.

Calvert-Lewin proposto alla Roma: Josè Mourinho sarebbe poco convinto

Secondo rumor di mercato, il centravanti dei Toffees nelle scorse ore sarebbe stato proposto a Tiago Pinto. Eventualmente, l'operazione potrebbe andare in porto con un prestito oneroso con diritto di riscatto. Il 26enne sembra però non corrispondere al profilo richiesto da Josè Mourinho. La preferenza del tecnico continua ad essere divisa tra Alvaro Morata e Gianluca Scamacca. Entrambi conoscono ampiamente il campionato italiano e lo spagnolo vanta un bagaglio internazionale che potrebbe fare gola alle ambizioni dei giallorossi.

Dybala - Roma, possibile rinnovo in dirittura d'arrivo: preoccupa la 'doppia' clausola rescissoria

A tenere banco in casa Roma sarebbe anche la questione rinnovo per Paulo Dybala. L'argentino è approdato nella Capitale la scorsa stagione e - al netto di qualche infortunio - ha garantito prestazioni e apporto di alto livello.

Motivi validi per imbastire una trattativa per il rinnovo, dato il contratto in scadenza nel 2025. La necessità di prolungare il legame non sarebbe però unicamente legata alle prestazioni del calciatore. L'attuale accordo prevede infatti una doppia clausola rescissoria che potrebbe essere un rischio per le strategie giallorosse.

La prima sarebbe valida solo per l'estero, con un valore di 12 milioni di euro. La seconda invece - 20 milioni - è riferita ai club di Serie A. In quest'ultimo caso però, la Roma potrebbe esercitare l'opzione di un aumento dell'ingaggio per Paulo Dybala a 6 milioni, rendendo di fatto nulla l'ultima clausola citata.

Roma, Dybala: presunto ritorno di fiamma dell'Inter

Sempre sul fronte Dybala, è di questa mattina la notizia di un possibile nuovo assalto dell'Inter per il fantasista argentino. Sarebbe stato Beppe Marotta in persona a riprendere i discorsi con Dybala che già la scorsa stagione sembravano poter portare l'attaccante in nerazzurro. L'amministratore delegato interista avrebbe chiamato l'entourage del calciatore per sondare il terreno. Tra valutazioni sui costi e nel merito della fattibilità dell'operazione, non sembra però che all'orizzonte possa partire una vera e propria trattativa tra Inter e Roma.