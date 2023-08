La Juventus è al lavoro per alleggerire una rosa che deve essere diminuita dal punto di vista numerico per la mancata partecipazione alle competizioni europee della società bianconera. C'è abbondanza a centrocampo, per questo ci si aspettano diverse cessioni. Per quanto riguarda invece il settore avanzato continua ad essere al centro del clamore mediatico il futuro professionale di Dusan Vlahovic. Il giocatore bianconero piace al Chelsea, al Real Madrid e all'Atletico Madrid ma negli ultimi giorni si parla anche dell'interesse del Bayern Monaco.

La società tedesca infatti ha provato ad acquistare Harry Kane ma il Tottenham non sembra propenso a lasciar partire la punta inglese non avendo considerato un'offerta da 100 milioni di euro per il suo cartellino. Per questo i tedeschi potrebbero provare ad acquistare Dusan Vlahovic offrendo delle contropartite tecniche gradite alla Juventus. La società bianconera preferirebbe monetizzare dalla cessione di Vlahovic, investendo parte della somma su Romelu Lukaku, che potrebbe approdare alla Juventus per circa 40 milioni di euro.

Il giocatore Vlahovic potrebbe trasferirsi al Bayern Monaco

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe valutare la cessione di Dusan Vlahovic. Il giocatore piace al Bayer Monaco, alla ricerca di una punta di qualità.

La valutazione di mercato stabilita dalla società bianconera per il giocatore è di circa 80 milioni di euro, difficile però che la società tedesca investa tale somma, per questo potrebbe inserire delle contropartite tecniche gradite alla Juventus. Parliamo di Leon Goretzka e Ryan Gravenberch, centrocampisti che piacciono a Massimiliano Allegri.

Uno dei due potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto. Il tedesco potrebbe non essere titolare nel Bayern Monaco in questa stagione, per quanto riguarda invece l'olandese la scorsa stagione ha raccolto poco minutaggio e sarebbe pronto a valutare una nuova esperienza professionale. Il 21enne era stato vicino alla Juventus prima del trasferimento alla società tedesca per circa 30 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus con la probabile cessione di Vlahovic andrebbe a rinforzare il settore avanzato. A tal riguardo come già anticipato potrebbe arrivare Romelu Lukaku dal Chelsea per 40 milioni di euro. Per quanto riguarda il centrocampo la società bianconera starebbe valutando due nomi dal campionato francese. Il primo è quello di Khephren Thuram del Nizza, che ha un prezzo di mercato di circa 40 milioni di euro. Arriverebbe a Torino per circa 15 milioni di euro Habib Diarra, giovane dello Strasburgo che è stato uno dei giovani più interessanti del campionato francese della scorsa stagione.