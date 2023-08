In questi giorni il centrocampista della Juventus Paul Pogba è al centro delle cronache calcistiche non solo per motivi fisici e per il suo pieno recupero che tarda ad arrivare, ma anche per il Calciomercato. Sul transalpino ci sarebbe l'interesse dell'Al-Ittihad, società dell'Arabia Saudita che offrirebbe al giocatore circa 30 milioni di euro a stagione.

La sua seconda esperienza a Torino è stata finora caratterizzata da alti e bassi. Nonostante la sua indiscutibile abilità sul campo, il futuro di Pogba è stato oggetto di crescente incertezza nelle ultime settimane.

Il francese vorrebbe rimanere a Torino, ma non sarebbe da escludere una sua cessione.

Secondo le ultime voci di mercato, l'Arabia Saudita è emersa come una possibile destinazione per il centrocampista francese. Il campionato saudita sta guadagnando sempre più prestigio a livello internazionale, attirando giocatori di alto calibro provenienti da diverse parti del mondo. La prospettiva di intraprendere una nuova sfida e di vivere un nuovo inizio potrebbe quindi affascinare anche Pogba, spingendolo a considerare seriamente un possibile trasferimento in quella realtà calcistica in crescita.

Pogba potrebbe lasciare la Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Paul Pogba potrebbe trasferirsi in Arabia Saudita durante le prossime settimane.

Se infatti il mercato italiano chiude a fine agosto, quello arabo proseguirà fino al 20 settembre. E in caso di offerte concrete la società bianconera potrebbe anche prenderle in considerazione.

Attualmente il centrocampista sta recuperando dai problemi fisici avuti l'anno scorso. Le ultime indiscrezioni che arrivano dalla Continassa confermano che il recupero non è così vicino e quindi si dovrà attendere probabilmente settembre per vederlo pienamente in forma.

Il resto mercato della Juventus

Intanto la Juventus lavora all'eventualità anche di altre partenze. Si parla infatti di un possibile trasferimento in prestito alla Salernitana di Fabio Miretti e Hans Nicolussi Caviglia, intanto Denis Zakaria sarebbe vicino all'approdo a titolo definitivo al Monaco per circa 20 milioni di euro.

Come rinforzi per il centrocampo piacerebbero soprattutto due francesi, Habib Diarra dello Strasburgo e Khephren Thuram del Nizza.

La Juve potrebbe definire una cessione importante anche nel settore avanzato: Dusan Vlahovic sarebbe seguito non solo dal Chelsea e dal Real Madrid ma anche dal Bayern Monaco. La valutazione di mercato stabilita dalla società bianconera per il serbo è di circa 80 milioni di euro. Per quanto riguarda i rinforzi invece si lavora all'arrivo di Romelu Lukaku, che avrebbe già un'intesa contrattuale di massima con la società bianconera: il giocatore belga arriverebbe per circa 40 milioni.