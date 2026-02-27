Dopo l'eliminazione dalla Champions, la Juventus è pronta a concentrarsi sul campionato con l'obiettivo di centrare il quarto posto fondamentale per la prossima stagione. Domenica ore 20:45, i bianconeri saranno di scena allo Stadio Olimpico in una sfida decisiva contro la Roma di Gasperini che occupa l'ultimo posto disponibile per entrare nella prossima edizione della Champions League. Spalletti ripropone Yildiz e rilancia Bremer, mentre Gasperini spera nel rientro del grande ex Paulo Dybala.

4-2-3-1 per Spalletti, out Locatelli e conferma per Koopmeiners

Il modulo sarà il 4-2-3-1, quello proposto da Spalletti nelle ultime uscite. Pesante è l'assenza per squalifica di capitan Locatelli con Koopmeiners che dovrebbe completare la mediana assieme a Thuram. Verso la riconferma anche Kenan Yildiz che nonostante una condizione non perfetta guiderà il reparto offensivo bianconero assieme a McKennie e Conceicao, pronti ad innescare David.

Buone notizie anche per quanto riguarda il pacchetto arretrato con Spalletti che dovrebbe rilanciare Gleison Bremer dal primo minuto. Senza il totem brasiliano, la Vecchia Signora ha subito 9 gol nelle ultime tre partite ed il rientro del numero tre è fondamentale per dare compatezza all'intero reparto.

Possibile conferma tra i pali anche per Mattia Perin che al netto dei due gol contro il Galatasaray ha offerto una buona prestazione e potrebbe quindi esser confermato al posto di Di Gregorio che sta attraversando un momento difficile.

Gasperini conferma il suo 3-4-2-1, in attacco spazio a Malen

La Roma di Gasperini arriva da un buon momento come dimostrano i sette punti nelle ultime tre partite. I giallorossi vogliono ottenere un risultato positivo anche contro la Juventus che blinderebbe il quarto posto, fondamentale per la qualificazione alla prossima Champions.

Per quanto concerne la possibile formazione, il tecnico capitolino è pronto a confermare il suo 3-4-2-1 e spera nel rientro di Paulo Dybala.

L'argentino potrebbe ritornare tra i convocati ed essere a disposizione dalla panchina; in attacco, confermatissimo Malen autore di 5 reti in campionato. L'ex Aston Villa dovrebbe esser sostenuto da Zaragoza e Pellegrini viste le condizioni non ottimali dell'altro ex Matias Soule.

In difesa spazio al terzetto formato da Mancini, N'Dicka e Ghilardi viste le condizioni non perfette di Hermoso, mentre tra i pali confermatissimo Svilar che sarebbe finito nel mirino proprio della Juventus per la prossima stagione. Il numero uno giallorosso è infatti uno dei profili sondati dalla Vecchia Signora in caso di cessione di Di Gregorio a giugno.

Statistiche e probabili formazioni

Sono 161 i precedenti all'Olimpico tra le due compagini, con un parziale favorevole ai bianconeri che hanno ottenuto 77 vittorie contro le 33 dei giallorossi.

L'ultimo incrocio s'è concluso con il risultato di 1-1 con le reti di Locatelli per i bianconeri e di Shomurodov per la formazione di casa, guidata all'epoca da Claudio Ranieri.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N'Dicka, Ghilardi; Celik, Kone, Cristante, Wesley; Pellegrini, Zaragoza; Malen.

Juventus (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Koopmeiners, Thuram; Yildiz, McKennie, Conceicao; David.