Dopo i sorteggi delle competizioni europee tenutisi oggi, 27 febbraio 2026, Gianluigi Buffon ha rilasciato una riflessione importante sul momento del calcio italiano. Intervistato da Sky Sport, l’ex portiere della Nazionale ha offerto una visione positiva e fiduciosa, sottolineando che il valore complessivo del movimento non può essere valutato esclusivamente dal numero di calciatori italiani presenti nei club. Secondo Buffon, infatti, il rendimento delle squadre italiane nelle competizioni europee rappresenta un segnale incoraggiante per tutto il sistema calcistico nazionale.

Intanto, dall’UEFA Champions League, all’Europa League e alla Conference League, sono state definite le avversarie delle formazioni italiane rimaste in corsa: Atalanta, Roma, Bologna e Fiorentina.

Nel commentare la giornata dei sorteggi, Buffon ha voluto rimarcare un concetto chiaro: il livello del calcio italiano non si misura solo dalle individualità italiane presenti nei club. Anche squadre senza calciatori del nostro Paese in rosa possono rappresentare con dignità la città e il movimento che rappresentano.

L’ex capitano della Nazionale ha dichiarato: "Ho visto compiere un’impresa clamorosa all’Atalanta, la Juve ha fatto altrettanto, mentre purtroppo non è riuscita la stessa cosa all’Inter”.

Atalanta contro il Bayern Monaco negli ottavi di Champions

La dea bergamasca è l’unica italiana ancora presente nella Champions League 2025/26, e oggi ai sorteggi di Nyon ha conosciuto il suo avversario per gli ottavi di finale: sarà il Bayern Monaco.

I match sono in programma con la prima gara in casa e il ritorno all’Allianz Arena nella settimana successiva. Questo sorteggio mette di fronte l’Atalanta a una delle squadre più prestigiose d’Europa, un banco di prova duro ma affascinante per il club lombardo.

Derby italiano in Europa League: Roma incontra Bologna

Negli ottavi di Europa League si è delineato un derby tutto italiano: la AS Roma affronterà il Bologna FC 1909 in una sfida inedita nella competizione europea.

Un incrocio che porta in primo piano un confronto tra due club che hanno vissuto stagioni intense, con la Roma che ha chiuso la fase a gironi con una buona posizione e il Bologna che ha superato i playoff.

La sfida tra giallorossi e rossoblù – considerata il 21° derby italiano in coppe europee – aggiunge un elemento di fascino e rivalità alla competizione, con entrambe le formazioni determinate a proseguire il proprio cammino.

Fiorentina e Conference League: sfida contro il Raków

Nel tabellone della UEFA Conference League, la ACF Fiorentina ha ottenuto un accoppiamento con il Raków nel turno degli ottavi.

Un’opportunità importante per la formazione viola, che dopo aver superato fasi complesse di qualificazione ha ora la possibilità di competere su un palcoscenico europeo con l’obiettivo di avanzare nel torneo.