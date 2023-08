La Juventus è al lavoro per definire le scelte di mercato considerando in primis le problematiche nell'alleggerimento della rosa. Se dovessero definirsi cessioni nel settore avanzato fra i nomi valutati dalla società bianconera ci sarebbe anche Alvaro Morata. In questi gironi si sta parlando di uno scambio di mercato fra Vlahovic e Lukaku ma le problematiche nel trovare l'intesa con il Chelsea potrebbero agevolare il ritorno dello spagnolo a Torino. Morata sarebbe considerato l'alternativa al belga nell'eventualità non dovesse arrivare in quanto il problema di fondo è la differente valutazione che il Chelsea e la Juventus fanno del cartellino di Vlahovic.

Gli inglesi nello scambi di mercato offrirebbero un aggiunta circa 20 milioni di euro, i bianconeri vorrebbero almeno 40 milioni di euro. Per questo la Juventus sarebbe pronta a definire l'acquisto di Alvaro Morata, che ritornerebbe volentieri nella società bianconera.

Il giocatore Morata potrebbe approdare alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare Alvaro Morata. Lo spagnolo sarebbe considerato l'alternativa a Romelu Lukaku nell'eventualità in cui non si riuscisse a trovare un'intesa con il Chelsea per lo scambio di mercato con Dusan Vlahovic. Lo spagnolo ha una valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro, ritornerebbe volentieri alla Juventus dove ha già giocato dal 2014 al 2016 e dal 2020 al 2022.

Lo spagnolo però a differenza di Lukaku è più una seconda punta che una prima punta, per questo non è da scartare la possibilità che arrivi anche in caso di approdo a Torino di Lukaku. In tal caso oltre a Dusan Vlahovic potrebbe lasciare Torino anche un'altra punta, difficile Kean, potrebbe essere Milik nonostante il recente riscatto del cartellino dall'Olympique Marsiglia.

Saranno giorni importanti quelli di Giuntoli per quanto riguarda il mercato e il ritorno della squadra dalla tournée estiva negli Stati Uniti potrebbe agevolare qualche trattativa di mercato, sia per quanto riguarda le cessioni che gli acquisti. Si starebbe lavorando ad un rinforzo a centrocampo, non sarà Kessié che è vicino al trasferimento in Arabia Saudita.

Il mercato della Juve

La Juventus lavora al centrocampo e i nomi che piacciono alla società bianconera sono quelli di Rodrigo De Paul dell'Atletico Madrid e di Thomas Partey dell'Arsenal. La società bianconera valuterebbe l'acquisto di uno dei due in prestito con diritto di riscatto. Per quanto riguarda invece le cessioni potrebbe definirsi a giorni anche quella di alcuni giovani. Si parla molto del centrocampista Samuel Iling-Junior, che piace nel campionato inglese e che la società bianconera valuta 20 milioni di euro.