In attesa di capire cosa succederà dell'affare Lazar Samardzic complicatosi nella giornata di ieri con l'epilogo finale atteso al termine del weekend, qualunque esso sia, l'Inter completa il restyling della fascia sinistra: ceduto Robin Gosens all'Union Berlino il club si è infatti fiondato sull'esterno sinistro del Monza Carlos Augusto.

L'esterno ex Atalanta si trasferirà all'Union Berlino per 15 milioni di euro bonus inclusi, stessa identica cifra che i nerazzurri verseranno nelle casse del club dell'ad Adriano Galliani per prelevare il brasiliano protagonista di un ottimo campionato lo scorso anno sotto la guida di Raffaele Palladino.

Le cifre dell'affare

Il bottino raccolto da Augusto nella Serie A 2022-23 racconta infatti di 6 goal e 5 assist in 35 apparizioni, numeri di tutto rispetto che hanno convinto l'Inter a puntare su di lui per il dopo Gosens.

L'esterno brasiliano era sotto i riflettori anche di altre squadre come il Nottingham Forest- non gradito dal giocatore disposto a trasferirsi in Premier League solo in caso di offerta da un top club - e l'Atalanta che ha alla fine ha dovuto però rinunciare all'idea.

Per quanto riguarda l'ingaggio del calciatore brasiliano classe '99, sottoscriverà un quinquennale da 2,2 milioni di euro grazie al definitivo accordo stipulato tra l'amministratore delegato dell'Inter Piero Ausilio e l'agente del calciatore Giuseppe Riso.

L'accordo sembrerebbe essere stato trovato già durante le negoziazioni a Rimini a inizio mercato in occasione della trattativa che ha portato in nerazzurro il centrocampista Davide Frattesi.

Non è stata quindi un caso la presenza dell'amministratore delegato durante il Trofeo Berlusconi tra Monza e Milan: è stato proprio in quell'occasione che i due club hanno trovato l'accordo definitivo.

L'Inter disputerà la prima partita di campionato a San Siro il 19 agosto proprio contro il Monza, con Carlos Augusto che avrà dunque l'occasione di riabbracciare subito i propri compagni di squadra.

Adesso la palla passa a Simone Inzaghi: in linea teorica Carlos Augusto andrà a comporre il pacchetto di sinistra insieme a Federico Dimarco, ma se l'esterno brasiliano dovesse confermare le prestazioni dello scorso anno appare difficile pensare ad una sua esclusione in pianta stabile dall'undici titolare. Che il tecnico non riesca a trovare un modulo che consenta ad entrambi gli interpreti mancini di far parte del roster dei titolari?