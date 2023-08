La dirigenza sportiva dell'Inter sarebbe vicina a concludere l'acquisizione del cartellino di Carlos Augusto, esterno brasiliano attualmente di proprietà del Monza; la società nerazzurra vorrebbe il giocatore per sostituire il partente Robin Gosens, che starebbe per trasferirsi all'Union Berlin in Bundesliga; nelle prossime ore di Calciomercato potrebbero definirsi entrambe le situazioni con l'allenatore Simone Inzaghi pronto ad accogliere un nuovo innesto nella sua rosa.

L'idea dell'Inter per la fascia sinistra: Carlos Augusto dal Monza

"L'Imperatore della Brianza", come è stato soprannominato l'esterno sinistro brasiliano dai suoi tifosi, potrebbe passare all'Inter nelle prossime ore di calciomercato, con Giuseppe Marotta e Piero Ausilio che sarebbero vicini a trovare un accordo con il Monza per un trasferimento del giocatore per circa 13 milioni di euro bonus compresi, con una formula di prestito con obbligo di riscatto.

Il giocatore si è messo in mostra nella scorsa stagione con la maglia del club brianzolo, guadagnandosi il suo soprannome per le sgroppate sulla fascia che hanno trascinato il Monza ad un campionato tranquillo di centroclassifica, fattore inaspettato per una neo promossa alla sua prima esperienza nella massima serie.

L'esterno brasiliano potrebbe arrivare a Milano per sostituire sulla sinistra il possibile partente Robin Gosens, che potrebbe passare nelle prossime ore all'Union Berlin, squadra da tempo sulle orme del calciatore tedesco per un suo rientro in Bundesliga da protagonista.

La situazione dei nerazzurri a centrocampo

Per l'area di centrocampo il tecnico Simone Inzaghi in questa nuova stagione potrà contare sugli innesti di Davide Frattesi, giunto negli scorsi giorni dal Sassuolo con un prestito con obbligo di riscatto a circa 33 milioni di euro, e Juan Cuadrado, arrivato con un contratto di una stagione a circa 3 milioni di euro annui di stipendio.

Per quanto riguarda le uscite, nelle scorse settimane si è dovuta registrare la cessione di Marcelo Brozovic all'Al Nassr, squadra araba che milita nella Saudi Pro League, che ha acquisito il cartellino del giocatore versando circa 18 milioni di euro nelle casse dei nerazzurri e fornendo al giocatore croato uno stipendio annuo di circa 27 milioni di euro per tre stagioni.

In uscita si è vista la rinuncia della dirigenza nerazzurra al riscatto di Raoul Bellanova dal Cagliari, che ha deciso di cedere il giocatore a titolo definitivo al Torino per circa 7 milioni di euro.

Per la fascia destra potrebbe partire anche Denzel Dumfries, che piacerebbe molto in Premier League, con il Chelsea che starebbe riflettendo su una possibile offerta per il laterale olandese.