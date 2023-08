Dopo la mancata firma di Lazar Samardzic per l'Inter, nonostante le visite mediche effettuale nella giornata di giovedi 10 agosto, nel caso in cui dovesse effettivamente saltare l'accordo con i nerazzurri ci potrebbe essere l'inserimento della Juventus nella trattativa. Inoltre il calciatore tedesco di origini serbe piacerebbe anche al West Ham.

La ricostruzione della situazione

Nelle scorse giornate sembrava ormai fatta per il passaggio di Lazar Samardzic in nerazzurro, dopo che si erano svolte regolarmente le visite mediche. Ma prima della firma il giocatore ci sono stati alcuni problemi relativi alle commissioni da versare ai procuratori (i cui nomi sono cambiati proprio negli ultimi giorni, con l'accordo anche del padre del centrocampista) per il trasferimento e questo ha fatto slittare le firme.

Nel caso in cui dovesse saltare l'affare con i nerazzurri, sul giocatore potrebbe fiondarsi la Juventus; inoltre nelle ultime ore sarebbe emerso anche un interesse del West Ham sul centrocampista.

Il trasferimento dovrebbe comunque concludersi positivamente con il passaggio di Samardzic all'Inter e la firma nelle prossime ore, considerando che il giocatore sembrerebbe avere comunque un accordo di massima con i nerazzurri.

La situazione del centrocampo dell'Inter

Per quanto riguarda il centrocampo dei nerazzurri nelle scorse settimane è arrivato ad Appiano Gentile il nuovo acquisto Davide Frattesi, giunto dal Sassuolo con un prestito con obbligo di riscatto, per una cifra complessiva di circa 33 milioni di euro.

Oltre alla mezzala italiana è andato ad aggiungersi all'organico a disposizione dell'allenatore Simone Inzaghi anche l'esterno colombiano Juan Cuadrado, arrivato a parametro zero dalla Juventus dopo il mancato rinnovo del suo contratto con il club bianconero.

Per la situazione delle uscite a centrocampo i nerazzurri starebbero considerando la possibile cessione di Robin Gosens, che piacerebbe molto soprattutto in Germania, con il Wolfsburg che starebbe valutando una possibile offerta per il giocatore da presentare nelle prossime settimane.

Anche Denzel Dumfries potrebbe lasciare Milano nelle prossime giornate di calciomercato, con il Chelsea che starebbe pensando di presentare un'offerta di circa 40 milioni di euro per il laterale olandese, che però piacerebbe anche in Spagna, con il Barcellona che avrebbe messo nel mirino il giocatore come rinforzo per la fascia destra.