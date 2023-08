La Juventus è attesa da un finale di Calciomercato estivo molto impegnativo, anche se gran parte del lavoro è stato già definito con le cessioni di molti giocatori. Partenze che potrebbero continuare, vista anche la volontà del tecnico Massimiliano Allegri di fare meno turnover: potrebbe lasciare Torino in prestito Fabio Miretti, che alla Juve non avrebbe la garanzia di raccogliere molto minutaggio in questa stagione. Si è parlato di un interesse del Monza, confermato in conferenza stampa prima di Inter- Monza anche dal tecnico Raffaele Palladino.

Sembra invece ancora più realistica la cessione di Weston McKennie.

Allegri vorrebbe una rosa più snella: potrebbero partire Miretti e Kostic

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Massimiliano Allegri vorrebbe lavorare con una rosa più snella rispetto alla scorsa stagione anche in considerazione del fatto che la società bianconera non giocherà le competizioni europee e disputerà al massimo 43 match nell'eventualità in cui dovesse arrivare fino in fondo in Coppa Italia.

C'è molta abbondanza a centrocampo, per questo potrebbe partire Miretti in prestito, si valutano offerte anche per McKennie oltre che per Filip Kostic, acquistato lo scorso calciomercato estivo per circa 12 milioni di euro più bonus dall'Eintracht Francoforte.

E proprio la Germania potrebbe essere la destinazione del centrocampista, anche se è seguito da società dell'Arabia Saudita. Se dovessero partire Miretti e Mckennie potrebbe arrivare un altro centrocampista. Fra i giocatori che piacciono c'è sicuramente Habib Diarra, giocatore francese dello Strasburgo che ha una valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro.

La Juve valuterà la condizione di fisica di Pogba prima di lasciar partire un centrocampista

Prima di valutare cessioni sarà importante capire anche l'apporto che potrà dare Paul Pogba, che sembra recuperato e ha dato segnali importanti nel match amichevole contro l'Alessandria giocato nei giorni scorsi dalla Juventus.

Il francese in caso di recupero ideale sarà il titolare a centrocampo probabilmente con Manuel Locatelli e Adrien Rabiot e prima alternativa Nicolò Fagioli. Per quanto riguarda invece il settore avanzato potrebbe arrivare Romelu Lukaku, che avrebbe già un'intesa contrattuale con la società bianconera.