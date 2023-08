L'Inter studia gli ultimi profili per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. I dirigenti sarebbero interessati alle prestazioni di Benjamin Pavard del Bayern Monaco che avrebbe anche espresso un certo gradimento davanti all'ipotesi di vestire nerazzurro se non fosse che la dirigenza dei bavaresi vuole 35 milioni di euro e che sarebbe indispettita dal fatto che l'Inter non arriva neanche a 25.

Se dovesse saltare il francese, potrebbe esser fatto un tentativo per Shuurs del Torino che però costa molto più del collega transalpino. Per quanto riguarda l'attacco, invece, ci sarebbero stati dei contatti per riportare alla Pinetina Alexis Sanchez.

Shuurs potrebbe essere nella lista degli arrivi

Se Pavard dovesse saltare, il club presieduto dagli Zhang potrebbe puntare nuovamente su Peer Schuurs del Torino. Il calciatore sarebbe valutato circa 40 milioni di euro ma i rapporti tra le parti sono ottimi e dato che le due squadre hanno da poco concluso l'affare Valentino Lazaro, che ritorna in Piemonte a titolo definitivo per circa 4 milioni di euro, l'auspicio dell'Inter è quello di ottenere uno sconto o comunque di trovare un punto di incontro.

Shuurs sarebbe stato già sondato dai nerazzurri nella scorsa stagione quando Milan Skriniar ha fatto sapere di non voler rinnovare il contratto per trasferirsi a parametro zero in Francia, nel Paris Saint Germain, ma poi non se ne fece nulla.

Inzaghi avrebbe dato il consenso per Sanchez

L'Inter potrebbe abbracciare nuovamente Alexis Sanchez. Il cileno, secondo le ultime indiscrezioni, starebbe aspettando soltanto una telefonata dopo essersi liberato dal Marsiglia.

Sanchez potrebbe prendere il posto di Joaquin Correa se dovesse esser ceduto, anche se i circa 20 milioni di euro che vuole Marotta stanno allontanando quasi tutti i pretendenti.

Dopo l'arrivo di Marko Arnautovic l'attacco dell'Inter ha un assetto versatile ma l'unico centravanti per caratteristiche tecniche e fisiche è proprio l'ex Bologna, con Thuram e Lautaro chiamati a svolgere il doppio ruolo di punta e finto trequartista/seconda punta per non dare riferimenti alle difese avversarie.

Sanchez potrebbe essere un rinforzo fondamentale anche per quanto riguarda la Champions League dato che con la sua esperienza potrebbe dare un grande contributo alla causa.

In questo momento, almeno sulla carta, l'attacco nerazzurro è certamente più leggero dello scorso anno, gli addii di Lukaku e Dzeko si fanno sentire, ecco che Sanchez, anche con la permanenza di Correa, potrebbe assicurare un'alternativa in più ad Inzaghi.