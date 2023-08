La Juventus è al lavoro per definire il mercato in questo Calciomercato estivo impegnativo per la società bianconera considerando l'esigenze di bilancio e di monetizzare dalle cessioni. Ad alimentare i principali giornali nelle ultime settimane è stata la notizia del possibile approdo a Torino di Romelu Lukaku. Il belga sarebbe il preferito di Massimiliano Allegri per il settore avanzato in quanto garantirebbe fisicità, profondità e gol. Si è parlato molto del possibile scambio di mercato con Dusan Vlahovic, con la società bianconera che vorrebbe in aggiunta circa 40 milioni di euro in soldi considerando la differente valutazione di mercato dei cartellini dei due giocatori.

Attualmente però non sarebbe da scartare la permanenza di Vlahovic in quanto il giocatore vorrebbe rimanere a Torino. Allo stesso tempo però la società bianconera vuole regalare ad Allegri la punta ideale per il settore avanzato, per questo a lasciare la società bianconera potrebbe essere un altro giocatore bianconero.

La Juve potrebbe valutare la cessione di Chiesa

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando la cessione di Federico Chiesa considerando la volontà di Vlahovic di rimanere nella società bianconera. Il centrocampista ha una valutazione di mercato di circa 60 milioni di euro ma in questo momento non ci sarebbero società pronte ad investire sul suo cartellino.

Tale somma servirebbe per sostenere l'acquisto di Romelu Lukaku, che ha una valutazione di mercato di circa 40 milioni di euro. Le ultime notizie di mercato confermano come il giocatore belga abbia un'intesa contrattuale con la società bianconera sulla base di circa 9 milioni di euro a stagione per tre anni più opzione per l'anno successivo.

Di certo l'arrivo di Lukaku significherebbe la partenza di una punta anche perché in questo momento Massimiliano Allegri ha quattro punte a disposizione e la Juventus giocherà con il 3-5-2.

Il mercato della Juventus

La Juventus lavora anche per il centrocampo. Non sarà Kessié il rinforzo per il settore dopo che il Barcellona aveva trovato l'intesa economica con la società bianconera sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

Il centrocampista ha preferito il trasferimento nel campionato arabo. La Juve valuta altri giocatori, sono due i nomi che piacciono: De Paul dell'Atletico Madrid e Thomas Partey dell'Arsenal. Rinforzo a centrocampo che dipende dalle cessioni. A tal riguardo si lavora soprattutto su quella di Denis Zakaria, che fino a qualche giorno fa era vicino al West Ham. Il centrocampista potrebbe approdare al Monaco, con la società bianconera che lo valuta circa 20 milioni di euro.