La Juventus è al lavoro per definire il mercato fra acquisti e cessioni. Per quanto riguarda invece i rinforzi si cercano un terzino destro, un centrocampista ed una punta. E a proposito di fasce difensive per quella destra il preferito sembra essere Timothy Castagne, il terzino belga è reduce da una buona stagione a livello individuale al Leicester, meno di squadra se consideriamo la retrocessione in Serie B inglese. Questo potrebbe agevolare l'acquisto del cartellino da parte della società bianconera, magari in una modalità che non vada ad appesantire subito il bilancio societario.

Per questo si parla di prestito con diritto di riscatto. Il nazionale belga sarebbe una richiesta di Massimiliano Allegri. ideale per il 3-5-2 ma anche eventualmente per il 4-4-2 nell'eventualità in cui Allegri decidesse di cambiare idea di gioco.

Il tecnico Allegri vorrebbe Castagne per la fascia destra

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe valutare l'acquisto di Timothy Castagne. Sarebbe una richiesta di Massimiliano Allegri, che vorrebbe l'esperienza del belga che ha giocato nel campionato italiano nella sua esperienza professionale all'Atalanta. Un rinforzo importante che si andrebbe ad alternare con Timothy Weah, acquistato ad inizio Calciomercato estivo dal Lille per circa 10 milioni di euro più bonus.

Per quanto riguarda invece la fascia sinistra confermato Filip Kostic dovrebbe rimanere nella rosa bianconera Andrea Cambiaso, che può giocare su entrambe le fasce. Potrebbero lasciare Torino Luca Pellegrini, che è seguito dal Nizza pronto a spendere circa 10 milioni di euro per il suo cartellino, oltre a Samuel Iling-Junior.

Il centrocampista potrebbe trasferirsi nel campionato inglese, ci sarebbe il Brighton sul giocatore pronto a spendere 20 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per il centrocampo, in attesa dell'eventuale definizione dello scambio di mercato con il Chelsea dra Dusan Vlahovic e Romelu Lukaku.

Non dovrebbe arrivare Franck Kessié, che sarebbe vicino al trasferimento in Arabia Saudita, si valutano altri giocatori per migliorare il centrocampo, soprattutto se si dovessero definire altre cessioni nel settore oltre a quella probabile di Denis Zakaria. I nomi che piacciono alla società bianconera sono quelli di Rodrigo De Paul dell'Atletico Madrid e di Thomas Partey dell'Arsenal, ma la Juve valuterebbe solamente l'arrivo di uno dei due in prestito con diritto di riscatto per evitare di appesantire il bilancio societario della società bianconera. Entrambi hanno una valutazione di mercato importante di circa 40 milioni di euro.