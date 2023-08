Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli, sembra essere in cerca di nuovi talenti per rafforzare la squadra, soprattutto per quanto riguarda il centrocampo. In particolare, si è appreso che il Football Director della società bianconera starebbe lavorando all'acquisto del centrocampista francese dello Strasburbo Habib Diarra, giovane calciatore di 19 anni.

Tuttavia, non mancano società interessate, con Wolfsburg e Lens che sembrano intenzionati a superare la Juventus nella sfida di mercato per il giocatore francese.

La Juve valuterebbe anche Goretzka e Gravenberch per il centrocampo

Nonostante la sfida per Diarra, dalla Germania arrivano due alternative di livello per il centrocampo della Juventus. Il primo nome è quello di Leon Goretzka, calciatore tedesco attualmente al Bayern Monaco. Nonostante abbia giocato un ruolo fondamentale nella vittoria della scorsa Bundesliga, Goretzka ora sembra essere considerato non utile al progetto del Bayern e potrebbe valutare la possibilità di lasciare la società tedesca considerando anche il fatto che a giugno 2024 si gioca l'Europeo e vuole essere parte integrante della nazionale che parteciperà alla competizione europea. Il profilo di Goretzka ha catturato l'attenzione di Massimiliano Allegri, che lo considererebbe un innesto di grande rilevanza per il centrocampo della Juventus.

Con 28 anni, Goretzka porterebbe esperienza e leadership nello spogliatoio, oltre a rappresentare un notevole valore aggiunto per la squadra.

Un'alternativa interessante è rappresentata da Ryan Gravenberch, giovane centrocampista olandese classe 2002. L'interesse della Juventus verso Gravenberch non è nuovo, poiché il calciatore è stato monitorato dalla società bianconera per diversi anni prima che il giocatore accettasse l'offerta del Bayern Monaco.

Il mercato della Juventus

Questo Calciomercato estivo potrebbe rappresentare l'occasione giusta per la Juventus per attivare l'approccio nei confronti del giocatore, data l'incertezza riguardo alla sua situazione al Bayern Monaco. Gravenberch ha mostrato segni di insofferenza per il suo scarso utilizzo nella scorsa stagione, il che potrebbe spingere la Juventus a cercare di convincerlo a trasferirsi a Torino.

L'eventuale arrivo di un centrocampista dipende dalle cessioni, e oltre Miretti e Nicolussi Caviglia, vicini al prestito alla Salernitana, potrebbe lasciare la società bianconera anche Denis Zakaria. Il centrocampista svizzero sarebbe vicino al trasferimento al Monaco per una somma di circa 20 milioni di euro. Per quanto riguarda invece il settore avanzato con la probabile partenza di Vlahovic potrebbe arrivare Romelu Lukaku dal Chelsea.