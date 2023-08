La dirigenza sportiva dell'Inter avrebbe individuato un nuovo possibile obiettivo per rinforzare l'attacco a disposizione del mister Simone Inzaghi ed il nome caldo di queste ore di Calciomercato sarebbe quello di Elye Wahi, attaccante attualmente in forza al Montpellier in Ligue1; la valutazione del giocatore da parte del club francese sarebbe di circa 30 milioni di euro ma i nerazzurri starebbero provando ad aprire le trattative per strappare un prezzo importante nelle prossime settimane.

L'idea dell'Inter come centravanti: Wahi dal Montpellier

Il ventenne attaccante francese sarebbe finito nei radar di diversi top club europei, tra cui ci sarebbero anche l'Inter e la Juventus: mentre il club bianconero sarebbe bloccato nelle trattative dalla necessità eventuale di dover cedere l'attaccante Dusan Vlahovic prima di concludere nuovi acquisti per la fase offensiva, i nerazzurri starebbero cercando proprio una prima punta di spessore, e il giocatore francese potrebbe essere il profilo adatto per l'attacco nerazzurro.

Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, con la supervisione di Dario Baccin, starebbero cercando di aprire le trattative con il Montpellier per un trasferimento a Milano del giocatore, anche se il club francese avrebbe fissato la quota per il suo cartellino in circa 30 milioni di euro.

La situazione dell'attacco dell'Inter: Thuram e Lautaro possibili titolari

La società nerazzurra per quanto concerne l'attacco ha scelto di non rinnovare il contratto ad Edin Dzeko, che è passato così al Fenerbahce a parametro zero firmando un biennale; al suo posto è arrivato Marcus Thuram, anche lui a parametro zero dopo la scadenza contrattuale con il Borussia Moenchengladbach.

I possibili titolari della formazione nerazzurra potrebbero essere Lautaro Martinez e proprio Marcur Thuram, anche se i nerazzurri starebbero cercando una punta di peso per affidargli il centro dell'attacco al fianco del 'Toro'.

I candidati a questo ruolo, oltre a Wahi del Montpellier, sarebbero Alvaro Morata, Balogun e Beto dell'Udinese.

Il giocatore spagnolo, di proprietà dell'Atletico Madrid, però difficilmente si muoverà in questa finestra di mercato; anche Balogun sembrerebbe fuori portata per i nerazzurri, con l'Arsenal che sembrerebbe deciso a non voler scendere sotto i 50 milioni di euro per il talento statunitense.

Beto potrebbe essere il profilo più abbordabile, dato che sembrerebbe in uscita nell'Udinese: i nerazzurri potrebbero investire sul calciatore che già avrebbe esperienza con la Serie A e non dovrebbe subire l'eventuale periodo di ambientamento.