La Juventus, domani 14 marzo, sarà in campo per sfidare l’Udinese. I bianconeri non avranno ancora a disposizione Dusan Vlahovic. Infatti, Luciano Spalletti ha preferito non convocare DV9 per non correre rischi. Il bomber serbo ha pochi minuti nelle gambe perciò è meglio che resti a Torino per lavorare. La speranza è che possa essere a disposizione per il match della prossima settimana contro il Sassuolo. Dopodiché l’obiettivo di Vlahovic sarà quello di sfruttare appieno la pausa per essere al top per il match del 6 aprile contro il Genoa. Dunque senza DV9 in attacco ci sarà ancora David alla ricerca di un gol che gli manca da diverse settimane.

Le scelte di Spalletti

La Juventus, durante la settimana, ha proseguito la preparazione in vista della gara contro l’Udinese e Luciano Spalletti sembra intenzionato a dare continuità alle scelte tattiche viste nelle ultime settimane. Il tecnico bianconero dovrebbe infatti riproporre il 3-4-2-1, modulo che garantisce equilibrio tra le due fasi e permette alla squadra di sfruttare al meglio le qualità dei giocatori offensivi.

Tra i pali resta ancora un piccolo punto interrogativo. Mattia Perin appare leggermente avanti nelle gerarchie, ma Michele Di Gregorio rimane in corsa per una maglia da titolare e la decisione definitiva verrà presa solo nelle ultime ore prima della partita. Davanti al portiere dovrebbe agire una difesa a tre composta da Pierre Kalulu, Gleison Bremer e Lloyd Kelly.

Il brasiliano sarà il riferimento centrale del reparto, affiancato da due difensori pronti ad accompagnare anche l’impostazione della manovra.

Sulle corsie esterne di centrocampo Spalletti punterà sulla corsa e sull’intensità. Weston McKennie dovrebbe occupare la fascia destra, mentre sul lato opposto agirà Andrea Cambiaso, elemento fondamentale per garantire spinta e qualità nella fase offensiva. In mezzo al campo verrà confermata la coppia formata da Manuel Locatelli e Khéphren Thuram, due giocatori che stanno assicurando solidità, dinamismo e capacità di recupero del pallone.

Alle spalle dell’unica punta troveranno spazio due profili tecnici e creativi. Francisco Conceicao e Kenan Yildiz avranno il compito di accendere la manovra offensiva, cercando di mettere in difficoltà la difesa friulana con giocate tra le linee e inserimenti.

Nel ruolo di centravanti dovrebbe partire ancora una volta David, pronto a guidare l’attacco bianconero dal primo minuto. Boga, invece, rappresenta un’opzione importante a partita in corso, grazie alla sua capacità di creare superiorità negli ultimi metri. Per questa sfida non sarà ancora disponibile Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo non ha completato il recupero e il suo ritorno in campo dovrebbe slittare alle prossime gare di campionato.

La probabile formazione Juventus (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David.

Le parole di Conceicao

Alla vigilia della gara contro l’Udinese non ha parlato Luciano Spalletti e al suo posto si è presentato Francisco Conceicao.

Il portoghese ha toccato diversi temi, sottolineando di vedere la Juventus favorita per la lotta al quarto posto: “Per me siamo più forti e dobbiamo farlo vedere. Dobbiamo vincere per poter stare lì e dobbiamo dimostrarlo". Conceicao si è poi soffermato sull’unità del gruppo della Juventus: “Io penso che la forza del gruppo è la base di tutto e senza questo tutto è più difficile”. Il portoghese ha anche parlato di cosa sta dando Spalletti al club bianconero: “Si vede che la squadra gioca felice, gioca bene, proviamo ad avere il dominio della partita e questo piace a tutti i giocatori e ancora di più a chi gioca in attacco”