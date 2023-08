Nelle scorse settimane la Juventus si è fatta avanti per provare a prendere Domenico Berardi anche se senza affondare il colpo decisivo, al punto che il dirigente del Sassuolo Giovanni Carnevali lo ha tolto dal mercato.

Il calciatore aveva lasciato intendere di gradire la possibilità di approdare a Torino e per alcuni giorni si è allenato a parte. Nelle ultime ore però Berardi è tornato in gruppo e dunque ora resta da capire quale potrebbe essere la decisione del giocatore e del club emiliano nel caso in cui la Juventus e il Ds Cristiano Giuntoli decidessero di farsi nuovamente avanti con un'offerta last minute.

Le parole di Dionisi

Domenico Berardi, nelle ultime settimane, è stato al centro di una trattativa tra la Juventus e il Sassuolo. Ma l’affare non si è concretizzato entro la data indicata dal club neroverde, ovvero il 17 agosto, quindi la società emiliana lo ha tolto dal mercato e lui ha iniziato ad allenarsi a parte rispetto al resto della squadra.

In ogni caso il Sassuolo non avrà ancora a disposizione Berardi per la gara della seconda giornata di Serie A contro il Napoli, come ha spiegato lo stesso allenatore Alessio Dionisi: “Domenico si è allenato con la squadra ma abbiamo valutato di non portarlo vista la condizione”.

La Juventus è al lavoro sulle cessioni

La Juventus, in questi ultimi giorni di Calciomercato, potrebbe decidere di tentare un ultimo assalto a Domenico Berardi.

Anche se al momento il club bianconero sembra concentrato soprattutto sulle uscite. Alcuni giovani dovranno lasciare Torino per andare a giocare con maggiore continuità altrove. Tra questi dovrebbero esserci Matias Soulé e Kaio Jorge, destinati a partire in prestito. Su di loro ci sarebbe l’interesse del Frosinone. Ma nelle ultime ore altre due pretendenti si sarebbero fatte avanti con la Juventus per l’argentino e il brasiliano, si tratta rispettivamente del Betis Siviglia e dell' Udinese.

Al momento, comunque, il Frosinone sarebbe in vantaggio per avere i due sudamericani. Le trattative dovrebbero sbloccarsi nei prossimi giorni.

In uscita dalla Juventus c'è anche Leonardo Bonucci: su di lui adesso ci sarebbe in particolare il Genoa. Per il difensore viterbese non ci sarebbe nessuna possibilità di restare a Torino e gli rimangono pochi giorni per trovare una nuova squadra. In ogni caso le opzioni non gli mancherebbero, poiché oltre al club genovese ci sarebbero su di lui anche la Lazio e l’Union Berlino.