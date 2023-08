L'Inter sta lavorando in questi giorni per perfezionare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi e dare la caccia a quello scudetto che porterebbe la leggendaria seconda stella sulla maglia nerazzurra. La priorità sembra essere la difesa e, anche se l'affare Benjamin Pavard sembra essere a buon punto, la società non vuole farsi trovare impreparata e starebbe portando avanti un'altra trattativa sotto traccia, che potrebbe anche andare in porto a prescindere dal francese. Si tratta di Federico Baschirotto, che tanto bene ha fatto con la maglia del Lecce lo scorso anno alla sua prima stagione nel massimo campionato italiano.

Anche il Napoli potrebbe fare ancora qualcosa al centro della difesa, nonostante l'arrivo di Natan al posto di Kim. Un colpo non è sicuro, ma gli azzurri sembrano intenzionati a fare un tentativo per Alessandro Buongiorno, pilastro della difesa del Torino, anche per dare maggiori certezze al reparto arretrato a disposizione di Garcia.

Inter su Baschirotto

L'Inter avrebbe messo gli occhi anche su Federico Baschirotto per rinforzare la difesa a disposizione di Simone Inzaghi. Bisognerà capire se il suo arrivo sarà legato all'affare Benjamin Pavard o se la trattativa potrebbe andare in porto a prescindere. Il difensore italiano lo scorso anno ha fatto molto bene con la maglia del Lecce, soprattutto nel girone di andata, mettendo a segno tre reti e collezionando un assist in trentasette partite di campionato.

Visto il contratto in scadenza a giugno 2025, è difficile pensare che i salentini possano chiedere troppo per il cartellino del classe 1996. L'idea dell'Inter sarebbe quella di bloccarlo e magari lasciarlo in Puglia in prestito e questo potrebbe anche incidere sul costo dell'operazione. I nerazzurri sarebbero pronti ad offrire 5 milioni di euro e il prestito di Lucien Agoumé per cercare di arrivare ad una fumata bianca.

Bisognerà capire se basterà o se i salentini chiederanno 10 milioni di euro, la cifra inizialmente richiesta agli altri club interessati.

Napoli su Buongiorno

Il Napoli vorrebbe pescare in casa Torino per rinforzare la difesa a disposizione di Rudi Garcia, anche perché Natan è ancora tutto da scoprire e non gli si vuole dare subito troppe responsabilità.

Nel mirino sarebbe finito Alessandro Buongiorno, vero e proprio pilastro dei granata e anche per questo non sarà semplice convincere il club di Urbano Cairo a privarsene. L'unico modo per convincere il Toro a privarsi del proprio difensore sarà mettere sul piatto una proposta intorno ai 30 milioni di euro, cifra che sarebbe sicuramente nelle possibilità dei partenopei, che hanno incassato più di 50 milioni di euro dalla cessione di Kim al Bayern Monaco, investendone 10 proprio su Natan.