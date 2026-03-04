La Juventus si prepara a vivere un’estate caldissima sul fronte offensivo. La dirigenza bianconera è alla ricerca di un attaccante in grado di compiere il definitivo salto di qualità e di garantire gol pesanti nelle notti decisive. In cima alla lista resta il nome di Randal Kolo Muani, profilo già seguito con grande attenzione negli ultimi mesi. Tuttavia, nelle ultime settimane sta prendendo quota anche la candidatura di Donyell Malen, attualmente in forza alla AS Roma. La situazione dell’olandese è legata al destino europeo dei giallorossi: la qualificazione in Champions League faciliterebbe la sua permanenza nella Capitale, mentre un mancato approdo alla massima competizione continentale potrebbe rimettere tutto in discussione.

Kolo Muani e Malen, due piste diverse per alzare il livello

La priorità della Juventus è individuare un centravanti moderno, capace di attaccare la profondità ma anche di dialogare con i compagni. In questo senso, Kolo Muani rappresenta un identikit perfetto: velocità, fisicità e duttilità tattica lo rendono un attaccante completo. La società bianconera lo considera un investimento importante, un giocatore che possa diventare il punto di riferimento del nuovo ciclo offensivo.

Parallelamente, attenzione alla pista Malen. L’olandese ha caratteristiche differenti: più esterno offensivo adattabile a punta centrale, ama partire largo per poi accentrarsi e calciare. Il suo futuro dipenderà molto dalle scelte della Roma.

Il diritto di riscatto a favore dei giallorossi potrebbe essere esercitato senza esitazioni in caso di qualificazione europea, ma se dovessero sorgere difficoltà economiche o sportive, la Juventus sarebbe pronta a inserirsi con decisione. In quel caso, Malen diventerebbe un’occasione concreta, soprattutto se le richieste economiche dovessero rientrare nei parametri stabiliti dalla dirigenza. La strategia è chiara: inserire in rosa un attaccante che possa garantire almeno 15-20 gol stagionali, numeri che nell’ultima annata sono mancati nei momenti chiave.L’obiettivo è costruire un reparto offensivo più incisivo e meno dipendente dai singoli episodi.

Openda verso l’addio, David riflette sul futuro

Se in entrata si lavora con attenzione, in uscita non mancheranno i movimenti.

Il primo nome destinato a lasciare Torino sembra essere quello di Loïs Openda. L’attaccante belga non ha pienamente convinto Luciano Spalletti, che nelle gerarchie offensive gli ha spesso preferito altre soluzioni. Le sue qualità non sono in discussione, ma il feeling tecnico e tattico non è mai sbocciato del tutto. Davanti a un’offerta adeguata, la cessione appare l’ipotesi più probabile.

Discorso leggermente diverso per Jonathan David. Il canadese ha trovato maggiore continuità di impiego e in alcune occasioni ha mostrato sprazzi del suo potenziale. Tuttavia, resta il dubbio sulla sua capacità di essere il bombertrascinatore nelle partite più complesse. La Juventus valuta con attenzione la situazione: se dovesse arrivare una proposta importante, anche il numero 30 potrebbe essere sacrificato per finanziare l’arrivo di un nuovo centravanti di livello superiore. L’estate bianconera, dunque, si annuncia come una vera rivoluzione offensiva: tra sogni di mercato e possibili addii, la Juventus vuole ripartire dai gol per tornare protagonista.