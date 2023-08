La Juventus è al lavoro per definire le scelte di mercato in questo finale di mercato. La società bianconera ha lavorato soprattutto sull'alleggerimento della rosa, considerando gran parte dei giocatori bianconeri sul mercato nell'eventualità di offerte adeguate per i loro cartellini. Si è parlato delle possibili partenze di Bremer, Vlahovic e Chiesa, a questi negli ultimi giorni si sarebbe aggiunta anche la possibilità di una cessione di Federico Gatti, almeno secondo le indiscrezioni di mercato. Il centrale difensivo bianconero era considerato uno dei nomi graditi dall'Inter per rinforzare la difesa nell'eventualità in cui non fosse arrivato Benjamin Pavard dal Bayern Monaco.

Alla fine però il francese così come la società tedesca hanno accettato l'offerta dei milanesi ed il difensore a breve dovrebbe essere ufficializzato come nuovo giocatore dell'Inter per 30 milioni di euro più 2 milioni di euro di bonus.

Il giocatore Gatti sarebbe stato vicino al trasferimento all'Inter

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Federico Gatti sarebbe stato vicino al trasferimento all'Inter. Il centrale difensivo bianconero sarebbe stato considerato l'alternativa a Benjamin Pavard, che fino a qualche giorno non era certo di giocare nella società milanese. Alla fine però è arrivata l'intesa economica, con l'Inter pronta ad investire 30 milioni di euro più 2 milioni di euro di bonus per il francese.

A supporto di questo anche la panchina di Federico Gatti contro l'Udinese, una scelta che sarebbe stata motivata dal fatto che il centrale italiano avrebbe potuto trasferirsi all'Inter considerando inizialmente le problematiche nella trattativa di mercato per l'acquisto di Pavard da parte della società milanese. Gatti rimarrà alla Juventus e si giocherà il posto da titolare con Alex Sandro, rimasto a Torino nonostante un ingaggio da 6 milioni di euro a stagione e l'interesse di diverse società dell'Arabia Saudita interessate al suo acquisto.

Sarebbe vicina la cessione di Leonardo Bonucci, il centrale difensivo dovrebbe trasferirsi all'Union Berlino, che nella stagione 2023-2024 giocherà la Champions League. Una scelta motivata anche dal fatto che il giocatore vuole giocare l'Europeo con la nazionale italiana e ha bisogno di una società che gli garantisca un ruolo da titolare in un campionato importante.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro per il settore avanzato. Negli ultimi giorni si parla di una possibile cessione di Moise Kean, che piace al Fulham. In caso di offerta da almeno 30 milioni di euro il giocatore bianconero lascerebbe Torino. Come sostituto si parla di Alvaro Morata ma anche di Romelu Lukaku, il belga potrebbe approdare nella società bianconera in prestito. Si valutano rinforzi anche a centrocampo, piace anche Habib Diarra dello Strasburgo, che ha un prezzo di mercato di 20 milioni di euro.