Dal ritiro bianconero a Los Angeles, Federico Gatti è stato intervistato da Sky Sport, condividendo le sue emozioni e le aspettative per la prossima stagione con la Juventus. Il centrale difensivo ha parlato di Bonucci ma anche della voglia di vincere sottolineando come lavorerà anche per migliorare i dati della scorsa stagione.

Il giocatore Gatti ha parlato di Bonucci

'Leonardo Bonucci ci manca tanto'. Queste le dichiarazioni di Federico Gatti sul centrale difensivo che ha scritto la storia della Juventus, attualmente fuori rosa dopo la decisione della società bianconera.

Il centrale difensivo ex Frosinone ci ha tenuto a sottolineare che le decisioni le prende la società bianconera e che non competono ai giocatori.

Ha aggiunto che Bonucci è stato una figura determinante, sia in campo che fuori, offrendo un punto di riferimento per Gatti

Orientato al futuro, Gatti ha sottolineato l'importanza di gettare le basi per la prossima stagione, che promette di essere importante per la Juventus. Il giovane difensore è convinto che il gruppo sia una delle chiavi fondamentali per ottenere risultati positivi e si augura di essere pronti per l'inizio della nuova avventura calcistica, fissata per il 20 agosto. Rispetto alla stagione precedente, Gatti ammette che ci sia ancora molto da lavorare e migliorare, cercando di ottenere una classifica superiore.

Le sfide saranno numerose, considerando che anche le altre squadre della Serie A si sono notevolmente rinforzate, ma la Juventus, come sempre, punterà a fare meglio e a dimostrare il proprio valore in ogni partita.

La voglia di vincere di Federico Gatti

'Questa maglia ti impone la vittoria'. Queste le parole di Gatti. La fame di vittoria del centrale difensivo spicca durante l'intervista.

L'assenza di trofei è una motivazione per lavorare ancora più duramente e tornare a vincere. Indossare la maglia bianconera è un onore che impone l'attitudine vincente, sia in allenamento che in campo. Gatti è stimolato dal desiderio di vincere, come molti dei suoi compagni, poiché sa che il trionfo lascia un segno indelebile nella storia del calcio.

La determinazione di Gatti è alimentata dal fatto di non aver mai vinto nulla finora, e questo lo spinge a voler ottenere risultati importanti, affrontando le sfide e superando le problematiche che si presenteranno.

Migliorare i dati della scorsa stagione con la Juventus

Infine, Gatti ha dichiarato che vuole migliorare i numeri della stagione precedente. Consapevole della difficoltà che comporta far parte della Juventus, è deciso a lottare per il proprio posto e contribuire al successo della squadra.

La Juventus potrà contare su Federico Gatti, un giovane talento carico di determinazione e voglia di vincere, per affrontare la prossima stagione con slancio e ambizione, spinto dalla maglia bianconera e dall'obiettivo di scrivere nuove pagine di gloria nella storia del calcio italiano.