La dirigenza dell'Inter starebbe valutando un nuovo innesto per la difesa da affidare al tecnico Simone Inzaghi, e il nome caldo di queste ultime ore di calciomercato sarebbe quello di Andreas Christensen, difensore attualmente di proprietà del Barcellona; sul giocatore ci sarebbe però anche il Liverpool che starebbe considerando di presentare un'offerta ai blaugrana vicina ai 50 milioni di euro, cifra irraggiungibile per i nerazzurri.

L'idea dell'Inter per la difesa: Andreas Christensen dal Barcellona

Il difensore danese ventisettenne sarebbe ormai da considerare fuori dal progetto tattico dell'allenatore Xavi, che preferirebbe puntare su altri giocatori, e dunque il difensore potrebbe finire sul mercato e lasciare Barcellona nelle prossime settimane.

Su di lui ci sarebbe il forte interesse dei nerazzurri, che avrebbero già provato un contatto nella scorsa sessione di mercato invernale; il profilo del difensore sarebbe seguito però anche dal Liverpool, che starebbe per concretizzare un'offerta cash di circa 50 milioni di euro, cifra che i nerazzurri non avrebbero possibilità di presentare.

Il difensore ha un contratto con il club blaugrana valido fino al giugno 2026 e questo consentirebbe al club spagnolo di provare a monetizzare fortemente sul cartellino del giocatore.

La situazione della difesa dell'Inter

Nelle prime settimane di calciomercato estivo, la dirigenza nerazzurra ha formalizzato il riscatto del cartellino di Francesco Acerbi dalla Lazio, effettuato con il versamento di circa 4 milioni di euro nelle casse del club della capitale.

Negli stessi giorni è arrivato il rinnovo di Matteo Darmian, che con uno stipendio di circa 2,5 milioni di euro resterà in nerazzurro almeno fino al 2025.

Nel frattempo, come rinforzo, per l'allenatore Simone Inzaghi è arrivato ad Appiano Gentile il neo acquisto Yann Aurel Bisseck, che darà il cambio come braccetto di destra a Darmian; il difensore è stato acquisito per circa 7 milioni di euro dall'Aarhus nelle prime settimane di calciomercato.

In uscita, per la difesa nerazzurra, si è dovuta registrare nelle scorse giornate la cessione a titolo definitivo di Andrè Onana, che è sbarcato in Premier League, dove indosserà la maglia del Manchester United. La trattativa, conclusa per una cifra di circa 55 milioni di euro, ha consentito ai nerazzurri di realizzare un'ottima plusvalenza sul cartellino del giocatore, arrivato solo lo scorso anno a parametro zero dall'Ajax dopo l'esperienza negativa relativa alla sua lunga squalifica internazionale.