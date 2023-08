Il Crotone sarebbe molto vicino alla cessione del difensore Giuseppe Cuomo, che potrebbe tornare a giocare in Serie B. Dopo un sondaggio iniziale del Vicenza, per il centrale il futuro potrebbe essere al Sudtirol.

Rimarrà invece a Crotone il portiere Andrea Dini, seguito a lungo dal Catania, che però a sua volta ha ripiegato sul portiere Alessandro Livieri del Pisa.

Crotone, Cuomo verso l'addio

Nonostante sembrasse uno dei punti fermi sui quali il Crotone avrebbe potuto contare nel torneo 2023-2024 di Serie C, il difensore Giuseppe Cuomo potrebbe dire addio a titolo definitivo.

Dopo il rinnovo di contratto della scorsa estate e la mancata promozione in Serie B con gli squali, per lui il salto di categoria potrebbe arrivare con il trasferimento al Sudtirol. La squadra di Pierpaolo Bisoli avrebbe individuato in lui un possibile rinforzo per il pacchetto difensivo. Già nei giorni scorsi per Giuseppe Cuomo era stato registrato un interesse del Vicenza, squadra che nelle prossime ore dovrebbe ufficializzare l'arrivo del difensore Vladimir Golemic, svincolatosi proprio dal Crotone.

Il punto sul calciomercato estivo del Crotone

Con un solo acquisto estivo, quello del centrocampista Lucas Felippe, per il Crotone risulta in queste ore praticamente fermo nel mercato in entrata.

Una riconferma potrebbe essere quella dell'estremo difensore Andrea Dini, per il quale il Catania avrebbe alzato bandiera bianca dopo un lungo corteggiamento. In uscita rimarrebbe invece l'esperto Paolo Branduani, per il quale ci sarebbe stato nelle scorse settimane un sondaggio da parte della Turris.

Intanto sembrerebbe scemare l'ipotesi Alexis Ferrante per l'attacco.

La società crotonese avrebbe effettuato un sondaggio ma non sarebbe stata imbastita una vera operazione: il calciatore della Ternana, al momento sarebbe propenso ad un eventuale ritorno al Foggia. Potrebbe rimanere in rossoblù il difensore Davide Mondonico dopo la proficua esperienza all'Ancona. Valigie pronte invece per Manuel Nicoletti, mai impiegato dal suo ritorno a Crotone.

Per il momento non ci sono novità invece per la cessione del centrocampista Jacopo Petriccione: il calciatore, che avrebbe ancora un anno di contratto col Crotone, potrebbe partire in caso di offerte, ma se esse non dovessero arrivare le parti potrebbero anche separarsi attraverso la rescissione del contratto.