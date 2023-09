La stampa spagnola lancia un'indiscrezione di mercato importante in merito al futuro professionale di Alvaro Morata, protagonista di un inizio di stagione importante nell'Atletico Madrid, ma che potrebbe approdare alla Juventus nel mercato di gennaio. Lo spagnolo sta dimostrando di essere un giocatore importante per l'allenatore dell'Atletico Madrid, Diego Simeone, con cinque gol in altrettante partite di campionato. Questo dimostra che, nonostante il suo contratto scada alla fine della stagione, è considerato un riferimento per il tecnico argentino.

Il tecnico Allegri avrebbe voluto Morata nel recente calciomercato estivo

Secondo quanto riportato da fonti spagnole l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri avrebbe voluto Alvaro Morata durante il recente Calciomercato estivo, ma la società bianconera avrebbe deciso di non investire i 20 milioni di euro che sarebbero serviti per acquistarlo. Anche perché non sono arrivate offerte per Milik e Kean e ci sarebbe stata molta abbondanza nel settore avanzato in una squadra che è impegnata nella stagione 2023-2024 solo nel campionato italiano ed in Coppa Italia.

Il giocatore Morata è in scadenza di contratto con l'Atletico Madrid a giugno

La situazione potrebbe evolversi a gennaio, quando potrebbe essere più vantaggioso per la Juventus cercare di acquisire Morata, considerando anche che il suo contratto scade a giugno 2024.

Tuttavia, ci sono altri fattori da considerare, come il ritorno di Memphis Depay a piena forma e il suo ruolo nell'attacco della squadra di Simeone.

La trattativa per Morata alla Juventus dipenderà da diverse situazioni, fra queste la volontà delle parti coinvolte e le strategie di mercato delle rispettive società. La società bianconera potrebbe fare un'offerta all'Atletico Madrid se dovesse riuscire a vendere uno fra Arkadius Milik e Moise Kean.

Lo spagnolo garantirebbe la possibilità a Massimiliano Allegri di schierare la Juventus con il 3-4-3, con Morata e Chiesa a supporto di Vlahovic.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus starebbe valutando rinforzi anche a centrocampo nel mercato di gennaio. A tal riguardo se fosse confermata la squalifica di Pogba dopo la positività al testosterone riscontrata nel post Udinese-Juventus, la società bianconera potrebbe investire su giocatori giovani che rappresentino il presente e il futuro della società bianconera.

Piacerebbero Habib Diarra dello Strasburgo e Khephren Thuram del Nizza. Si valuterebbe anche un rinforzo per il settore difensivo. A tal riguardo piacerebbe Sacha Boey del Galatasaray, che ha un prezzo di mercato di 20 milioni di euro.